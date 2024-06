Utrecht herdenkt slavernijverleden tijdens Keti Koti

Onder de noemer ‘Herdenk het verleden, vier de toekomst’ werd zondag tijdens Keti Koti het slavernijverleden herdacht in Utrecht. Bij het monument in het Griftpark werden kransen gelegd en ook werd een minuut stilte gehouden. Op maandag 1 juli wordt op dezelfde plek de afschaffing van de slavernij gevierd.

“Op 30 juni herdenken we de mensen die streden voor vrijheid en voor een menswaardig bestaan tijdens de trans-Atlantische slavernij”, is te lezen op de website van Keti Koti Utrecht. Bij de plechtigheid in het Griftpark waren onder meer burgemeester Sharon Dijksma en wethouder Linda Voortman aanwezig. Beiden legden namens de gemeente een krans bij het monument.

Naast de kransleggingen en het moment van stilte, bestond de ceremonie ook uit muziek, een plengoffer en toespraken van verschillende mensen waaronder van Jennifer Ferrier, voorzitter van Keti Koti Utrecht, en van een scholier van het Descart College die een zelfgeschreven gedicht voordroeg.

Tekst loopt door onder afbeeldingen

Feest

Maandag wordt in het Griftpark weer stilgestaan bij het slavernijverleden, maar dit keer op een feestelijke manier. “Na de Keti Koti herdenking op 30 juni is het maandag 1 juli tijd voor feest. We vieren de veerkracht en het verzet van de tot slaaf gemaakte voorouders, de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij en de vrijheid.” Het programma duurt van 12.00 tot 22.00 uur en is gratis te bezoeken.