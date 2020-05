Utrecht in de anderhalvemetersamenleving; ‘Het verdelen van ruimte wordt een opgave’

Nu steeds meer coronamaatregelen worden versoepeld moet Utrecht zich verder klaarmaken voor de anderhalvemetersamenleving. Volgens de gemeente wordt het verdelen van de schaarse ruimte in de stad een grote opgave.

Steeds meer mensen zullen zich gaan verplaatsen omdat vanaf maandag de basisscholen weer opengaan, maar bijvoorbeeld ook zwembaden en bibliotheken. Ook zijn er volgens de gemeente initiatieven ontstaan bij ondernemers en instellingen om de openbare ruimte te gebruiken voor tijdelijke activiteiten.

Zo hebben horecaondernemers extra ruimte gevraagd voor terrassen en willen sportverenigingen én culturele instellingen die binnen beperkte ruimte hebben meer buitenactiviteiten organiseren. “Het zal niet mogelijk zijn om aan alle wensen en ideeën tegemoet te komen. De fysieke ruimte daarvoor ontbreekt simpelweg, zeker in het oude centrum”, aldus de gemeente.

Verkeer

Ook wordt gekeken naar maatregelen voor fietsers en voetgangers in de anderhalvemetersamenleving. Zo zijn verschillende locaties in Utrecht in kaart gebracht waar drukte wordt verwacht en waar anderhalve meter afstand houden niet lukt. Dat geldt volgens de gemeente in ieder geval voor straten in de binnenstad.

Momenteel wordt onderzocht welke maatregelen het meest effectief zijn. “Daaronder vallen onder andere het tijdelijk beperken van autoverkeer, het opheffen van parkeerplekken en het weghalen van reclameborden.”

Ondernemers

De gemeente merkt dat het aantal nieuwe aanvragen voor de zogenoemde Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) de afgelopen tijd afneemt. Er zijn inmiddels 13.000 aanvragen ingediend, waarvan 10.000 door Utrechtse ondernemers en de overige door ondernemers uit gemeenten voor wie Utrecht de regeling regelt.

In Utrecht werken ongeveer 150.000 flexwerkers die geen Tozo-aanvraag kunnen indienen. De gemeente zegt dat er op dit moment mensen zijn die tussen wal en schip dreigen te vallen. Er wordt momenteel gekeken naar mogelijkheden die als vangnet kunnen dienen. “Daarnaast informeren wij ondernemers en werkgevers over de tijdelijke regelingen en willen wij zo stimuleren dat werknemers met een flexibel contract in dienst worden gehouden.”

Afspraken

Tot slot zegt de gemeente dat bewoners en ondernemers zich goed aan de afspraken houden die op dit moment gelden. “Mensen laten zich over het algemeen goed aanspreken en volgen de aanwijzingen van Toezicht en Handhaving en politie op.”

Wel zijn er uitzonderingen. Zo hebben verschillende handhavers meldingen gedaan van onheuse bejegening. Dit gebeurde vooral in de late dienst door met name jongeren. “In Overvecht, Noordwest, Zuidwest en Zuid worden op bekende hotspots kleine en enkele grotere groepen jongeren waargenomen die uitdagend gedrag vertonen. Door het gesprek aan te gaan, is in de meeste gevallen geen sprake van escalatie geweest.”