Utrecht is een van snelst groeiende gemeenten van Nederland

De gemeente Utrecht kreeg er in de periode van 2016 tot 2024 35.200 inwoners bij. In absolute aantallen is het hiermee na Amsterdam, Rotterdam en Den Haag de snelst groeiende stad van Nederland, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Procentueel gezien groeit Utrecht sneller dan Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Onze stad kende in acht jaar tijd een bevolkingsgroei van 10,4 procent. De gemeente verwacht dat de groei doorzet en denkt in 2029 de 400.000ste inwoner te verwelkomen.

Nederland passeert naar verwachting donderdag de grens van 18 miljoen inwoners. Volgens het CBS woonden per 1 januari 2024 374.238 van deze mensen in Utrecht. Hiermee blijft Utrecht de vierde stad van het land. Den Haag, de derde stad, telt 566.221 inwoners. Eindhoven, de vijfde stad van Nederland, heeft er 246.417.

Ook op het gebied van bevolkingsdichtheid scoort Utrecht hoog. In Utrecht wonen 3991 mensen per vierkante kilometer, terwijl dat landelijk gemiddeld 553 mensen per vierkante kilometer zijn. Den Haag is met 6868 inwoners per vierkante kilometer de dichtstbevolkte gemeente en de tien gemeenten met de hoogste bevolkingsdichtheid liggen allemaal in de randstad.

Toekomst

Volgens de bevolkingsprognose van de gemeente Utrecht, blijft Utrecht de komende jaren groeien. De gemeente baseert deze verwachting op de bouwplannen voor nieuwe woningen en cijfers over de verwachte geboortes, sterfgevallen en nieuwkomers.

Alle Utrechtse wijken hebben in 2040 naar verwachting meer inwoners dan nu. Opvallend is dat Leidsche Rijn met een toekomstige groei van 16.700 inwoners niet meer de snelst groeiende wijk is. Dat is namelijk Zuidwest. In deze wijk komen er volgens de prognose 29.000 inwoners bij. Ook de wijk Oost gaat flink groeien. De gemeente verwacht dat de wijk er in zestien jaar 16.000 inwoners bij krijgt.

Door deze ontwikkelingen is Zuidwest in 2040 de grootste wijk van de stad. Zoals het er nu naar uitziet heeft de wijk dan 69.000 inwoners.