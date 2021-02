Utrecht kondigt vaarverbod op Oudegracht af: schaatsen wordt misschien mogelijk

Er komt toch een vaarverbod op de Oudegracht zodat er mogelijk geschaatst kan worden. Het verbod voor boten geldt op het gedeelte van de Weerdsluis tot aan de Maartensbrug. Een groter gedeelte is niet mogelijk vanwege werkzaamheden aan de kades en kelders.

De gemeente Utrecht had al eerder een vaarverbod op andere wateren in Utrecht afgekondigd. Alleen op de Oudegracht en Vaartse Rijn gold dit verbod niet, zodat de werkzaamheden aan de wal- en kluismuren door kunnen gaan.

Nu laat de gemeente weten dat er toch grotendeels een vaarverbod komt op de Oudegracht. Vanaf de Maartensbrug, bij Vismarkt tot aan de Weerdsluis De komende dagen blijft het stevig vriezen. Mogelijk, mogelijk, kan er eind deze week geschaatst worden de Oudegracht.

Vroeger vroeger.. niks ervan: dit weekend. 🤞Vaarverbod groot deel Oudegracht: van Maartensbrug tot Weerdsluis. Aan ons zal het niet liggen.😃 pic.twitter.com/rpwSN3tKvQ

— Gemeente Utrecht (@GemeenteUtrecht) February 9, 2021