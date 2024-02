Utrecht koopt voor ruim 20 miljoen euro lap grond voor opslag van onder meer stoeptegels en speeltoestellen

De gemeente Utrecht heeft een stuk grond gekocht waar materialen uit de openbare ruimte opgeslagen kunnen worden, die geschikt zijn voor hergebruik. De grond ligt op bedrijventerrein Lage Weide en naast het Amsterdam-Rijnkanaal, en kostte de gemeente 20.298.000 euro. “Ik ben er erg trots op want hiermee geven we onze materialen een nieuw leven”, aldus wethouder Susanne Schilderman.

De gemeenteraad heeft volgens het college van B&W in december vorig jaar al unaniem ingestemd met het ter beschikking stellen van het bedrag voor de aankoop van de grond. Dinsdag maakte de gemeente bekend dat de koopovereenkomst is getekend. Hiermee heeft Utrecht de ruimte om materialen die vrijkomen uit de openbare ruimte – zoals bijvoorbeeld stoeptegels die niet direct hergebruikt worden wanneer een straat opnieuw wordt ingericht of speeltoestellen die vervangen worden – op te slaan in het grondstoffendepot en op een later moment opnieuw te gebruiken.

Nu is er vaak niet genoeg ruimte om deze spullen op te slaan. In veel gevallen neemt de aannemer daarom de stoeptegels nog mee die er vervolgens puin van maakt voor bijvoorbeeld wegfundering. “Bij de productie van stoeptegels worden kostbare grondstoffen en energie verbruikt, waarbij er veel CO2 vrijkomt. Door het grondstoffendepot kunnen ze binnenkort een tweede leven krijgen en blijft het materiaal behouden voor de stad”, schrijft het college. Dit levert ook een financieel voordeel op; zo hoeven er bijvoorbeeld minder nieuwe materialen ingekocht te worden.

Ambitie

Daarnaast draagt het grondstoffendepot bij aan de ambitie van de gemeente om in 2050 volledig circulair te zijn. “Utrecht is een van de eerste steden in Nederland die op eigen grond een circulair grondstoffendepot realiseert”, zegt wethouder Schilderman. “Ik ben er erg trots op want hiermee geven we onze materialen een nieuw leven. Bedrijventerrein Lage Weide staat al jaren bekend om hoe zij duurzaam met grondstoffen omgaan. Het is mooi dat wij hier onderdeel van gaan uitmaken, door een plek in te richten waar we kunnen experimenteren en leren over het hergebruik van materialen.”

Voor de ontwikkeling van het grondstoffendepot ontvangt Utrecht vanuit Europa een subsidie van 300.000 euro. Dit komt uit een potje waarmee allerlei innovatieve ideeën in de Europese Unie worden ondersteund.

Papierinzameling

Tot slot is er op het stuk aangekochte grond ook ruimte voor onder ‘circulaire’ activiteiten. “In de nabije toekomst willen we papierinzameling op deze locatie huisvesten. We kijken ook naar andere kansen, zoals het huisvesten van groenrecycling”, schrijft het college. De komende tijd wordt onderzocht in hoeverre deze plannen uitgewerkt kunnen worden. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk.