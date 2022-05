Utrecht koploper met wereldprimeur bidirectionele Hyundai IONIQ 5 in Vehicle-to-Grid; maar wat is dat eigenlijk?

We hebben weer een wereldprimeur te pakken in Utrecht; de eerste bidirectionele Hyundai IONIQ 5 is gelanceerd in Cartesius. Deze nieuwe wijk moet het eerste bidirectioneel ecosysteem worden in de wereld. Dat is zo bijzonder dat staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen en burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma ervoor langskwamen. Maar wat is het eigenlijk?

Utrecht is koploper op tal van gebieden, en een van die onderwerpen is Vehicle-to-Grid. Het idee hiervan is dat een elektrische auto niet alleen stroom van het net kan afnemen, maar ook kan teruggeven als dat nodig. Zo worden de auto’s – die als batterij dan functioneren – echt onderdeel van het elektriciteitsnetwerk.

Bidirectionele elektrische auto’s, waarvan de nieuwe Hyundai IONIQ 5 een van de weinige is tot nu toe, worden geladen met lokaal opgewekte duurzame stroom, en de auto’s kunnen de elektriciteit weer terug leveren aan het net wanneer dat nodig is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er in een netwerk een grote vraag is naar elektriciteit en dat niet allemaal op dat moment duurzaak opgewekt kan worden. De auto’s werken dan als een buffer. Dit alles wordt gezien als een belangrijke stap die genomen moet worden om onze energie- en mobiliteit goed te verduurzamen.

Met de levering van 25 auto’s, de eerder genoemde Hyundai IONIQ 5, krijgt Utrecht hiermee als eerste regio ter wereld de mogelijkheid de V2G-technologie grootschalig in te zetten. Dit gebeurt allemaal in Cartesius, de nieuwe wijk die nu in aanbouw is. Een toekomstscenario is dat straks duizenden auto’s in Utrecht werken als een buffer in een duurzaam energiesysteem waarin zon- en windenergie de belangrijkste bronnen worden. Daar moeten uiteraard nog wel de nodige stappen voor genomen worden.

Robin Berg, directeur van het Utrechtse We Drive Solar: “Met de unieke Vehicle-to-Grid-technologie kan We Drive Solar nu 25 en eind dit jaar met 150 exemplaren van de IONIQ 5 grootschalig auto’s inzetten als opslag van duurzame energie. Daarmee maken we samen met Hyundai van Utrecht de eerste stad en regio ter wereld met een bidirectioneel ecosysteem.”

Staatssecretaris Heijnen: “We krijgen vandaag een kijkje in de toekomst, op wat straks hopelijk normaal is. Elektrische auto’s die opladen als er veel elektriciteit beschikbaar is, en elektriciteit teruggeven aan het stroomnet als er tekort is. Dat is mooi voor de elektrische rijder én nog mooier voor de energietransitie. We geven ons stroomnet zo letterlijk en figuurlijk meer power, en dat is een goeie zaak.”

Drie jaar geleden werd de allereerste bidirectionele publieke laadpaal in gebruik genomen in Utrecht. Inmiddels staan er ruim duizend van dergelijke laadpunten in de stad en regio die auto’s niet alleen duurzaam kunnen opladen, maar ook kunnen ontladen. Utrecht is daarmee de eerste stad en regio met een grootschalig bidirectioneel ecosysteem bestaande uit honderden V2G-laadpunten en de grootste bidirectionele laadpleinen ter wereld. Maar, dat moet gezegd worden, er zijn eigenlijk nog geen auto’s op de particuliere markt die al kunnen laden en ontladen. Daar moet de komende jaren verandering in gaan komen.