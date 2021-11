Bouw 2500 woningen nieuwe Utrechtse wijk Cartesius start eind volgend jaar

De bouw voor de laatste fases (2-6) van de nieuwe stadswijk Cartesius gaat eind volgend jaar van start. De gemeenteraad stelde gisteravond het bestemmingsplan vast. Daarmee kunnen zo’n 2500 woningen worden gebouwd.

De officiële bouw van de eerste ruim 300 huurwoningen is inmiddels begonnen. De wijk komt te liggen achter het CAB-gebouw, langs het spoor en vlakbij station Zuilen.

In totaal komen er in Cartesius onder meer ruim 2800 nieuwe woningen en voorzieningen. Het wordt een mix van sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en koop- en huurwoningen in de vrije sector.

De oplevering van de eerste woningen staat gepland voor begin 2023. De bouw van de eerste woningen van fase 2 start eind 2022. Zes jaar later zou de wijk helemaal af moeten zijn.

‘Dragende bewoners’

Een kwart van de 2500 woningen uit fases 2-6 zijn sociale huurwoningen. Zo’n 500 daarvan horen bij een woonconcept in samenwerking met Portaal en de Stichting Tussenvoorziening. Een deel van deze sociale huurwoningen zullen namelijk bewoond worden door onder meer uitstromers uit maatschappelijke opvang of statushouders.

“Zij wonen samen met zogenaamde ‘dragende bewoners’: mensen die als buren een extra oogje in het zeil kunnen houden en die daar ook professionele begeleiding bij krijgen”, schrijft de gemeente.

Gezondheid

Cartesius wordt volgens de gemeente ‘een levendige en gezonde stadswijk’. Er komen twee parken, een basisschool, sporthal, supermarkt, horeca en ruimte voor cultuur. “Ontwikkelaars MRP en Ballast Nedam Development bouwen volgens de laatste inzichten op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, ecologie en circulariteit”, aldus de gemeente.

Wethouder Klaas Verschuure ziet Cartesius als een voorbeeld van een gezonde woonwijk in een tien-minuten-stad. “Het ontwerp en de opzet van Cartesius stimuleren een gezonde leefstijl”, zegt Verschuure. “De woningen zelf zijn niet alleen duurzaam, ook is er veel ruimte voor groen met parken om te wandelen of sporten. Er is er volop ruimte voor het gebruik van de benenwagen, de fiets, het ov en deelmobiliteit. […] Cartesius-bewoners vinden straks alle benodigde voorzieningen voor het dagelijkse leven binnen tien minuten.”