Utrecht krijgt een 570 meter lang regenboogfietspad

Dankzij een initiatief van de Utrechtse hogeschoolstudent Elias van Mourik (22) krijgt Utrecht een regenboogfietspad van 570 meter. Het fietspad komt te liggen in het Utrecht Science Park. Het schilderwerk gaat maandag van start.



Voor de realisatie hebben Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht de handen ineen geslagen. Met het regenboogfietspad willen de drie instellingen laten zien dat iedereen welkom is om helemaal te zijn wie ze zijn.

Elias, student aan Hogeschool Utrecht, is blij dat zijn idee voor een regenboogfietspad door de drie instellingen is omarmd en wordt gerealiseerd tijdens de internationale Pride Month. “Er wonen, werken en studeren veel mensen op het Utrecht Science Park. Het is daarom geweldig dat je op zo’n locatie een symbool krijgt waarmee je laat zien dat iedereen geaccepteerd wordt.”

‘Go big or go home’

Met een lengte van 570 meter wordt het Utrechtse fietspad volgens de initiatiefnemers ook nog eens het langste regenboogfietspad van de wereld. “Go big or go home”, lacht HU-student Elias. “Waarom zou je een fietspad van een meter realiseren als je ook de ruimte hebt om het langste regenboogfietspad van de wereld te maken?”

De student hoopt dat het symbool bijdraagt aan een gevoel van acceptatie en anderen inspireert om ook actief bij te dragen aan diversiteit en inclusie.”

Diversiteit en inclusie

Hoewel de regenboogvlag die op het fietspad wordt aangebracht, een symbool is van de LHBTIQ+ gemeenschap, willen de betrokken partijen met het fietspad een signaal geven over diversiteit en inclusie in de breedste zin van het woord.

“We willen hiermee laten zien dat iedereen zichzelf kan zijn en welkom is in het Utrecht Science Park”, aldus Elena Valbusa, Diversity Officer van Hogeschool Utrecht. “Iedereen, dus ongeacht je kleur, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, maar ook ongeacht je beperking of het inkomen van je ouders. Wij kijken liever naar de mens, met ieders eigen talenten en kwaliteiten en hoe we die verder kunnen ontwikkelen.”

De komende dagen wordt het regenboogfietspad geschilderd. Later deze week verschijnen daar natuurlijk foto’s van op DUIC.