Utrecht krijgt een opvang voor wilde dieren

Er komt een opvang voor wilde dieren in Utrecht. De locatie moet half april openen en komt op het terrein van tuincentrum Steck in Overvecht. In de opvang worden wilde egels, hazen, konijnen en eekhoorn verzorgd.

In de wildopvang komen dieren die door ziekte of verwondingen tijdelijk niet meer zelfstandig in de natuur kunnen leven. Op dit moment wordt er gebouwd aan de locatie bij Steck. In een gedeelte van het magazijn komt een ruimte die niet toegankelijk is voor het publiek.

Dieren kunnen door particulieren of professionals worden binnengebracht. In Utrecht en omgeving is nog geen plek waar wilde dieren naartoe gebracht kunnen worden. Bij de nieuwe opvang van stichting Snorhaar kunnen tientallen dieren worden opgevangen.

Naast de opvang komt een expositieruimte met interactieve en educatieve tentoonstellingen. Voor de opening van de nieuwe opvang wordt een fotowedstrijd georganiseerd. De mooiste foto’s komen in de expositieruimte te hangen.