Utrecht krijgt kliniek voor trans- en non-binaire personen: gemeenteraad stemt voor

Een ruime meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad heeft gisteren voor de komst van een ‘Transkliniek’ gestemd. Alleen de fracties van DENK en de PVV stemden tegen. Dat betekent dat er een driejarige pilot zal komen voor een kliniek voor transzorg in Utrecht.

Volgens de fracties die het plan indienden, ‘krijgen de trans en non-binaire gemeenschap en de meest kwetsbare personen daarbinnen, buiten de lange genderzorg wachttijden, ook te maken met vooroordelen en uitsluiting’. Zij noemen ervaringsdeskundigen die deze groepen helpen dan ook ‘onmisbaar’.

Een dergelijke kliniek kan volgens hen zo een veilige plek zijn waar de personen ‘zonder stigma’ terechtkunnen met hun vragen. In Amsterdam is er al een Transkliniek. De gemeente werkt daarvoor samen met Trans United Europe en GGD Amsterdam. In Utrecht maakten Trans United Europe en GGD regio Utrecht een projectplan, waarvoor ze samenwerken met de Utrechtse stichting Colored Qollective.

‘Veilige huiskamer’

“De kliniek richt zich onder andere op medische begeleiding bij hormoongebruik, maar heeft ook een brugfunctie naar seksuele gezondheidszorg zoals soa- en hiv-tests, andere vormen van ondersteuning en het bieden van een veilige huiskamer”, schrijft BIJ1, een van de initiatiefnemende partijen.

“De wachttijden voor passende zorg zijn enorm lang en daarnaast komen personen die extra kwetsbaar zijn, doordat ze bijvoorbeeld ook sekswerker zijn, of een vluchtachtergrond hebben, nu überhaupt niet in de reguliere zorg terecht.”

