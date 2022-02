Utrecht legt flitsbezorgers aan banden: zonder vergunning niet meer welkom in woon- of winkelbuurten

De gemeente Utrecht gaat de flitsbezorgers in de stad aan banden leggen. De gemeenteraad heeft tijdens een geheime vergadering een zogenoemd voorbereidingsbesluit genomen. In Utrecht zijn flitsbezorgbedrijven zonder vergunning daardoor voortaan niet meer welkom in panden in woon- of winkelbuurten. Daarmee wil Utrecht de overlast door flitsbezorgers inperken.

De flitsbezorgers en bijbehorende darkstores schieten afgelopen tijd als paddenstoelen uit de grond. Vanuit deze ‘winkels’ vertrekken bezorgers om binnen enkele minuten boodschappen bij mensen af te leveren. De darkstores, herkenbaar aan de afgeplakte ramen, zijn de afgelopen weken regelmatig in het nieuws. Omwonenden zouden overlast ervaren van onder meer verkeerd geparkeerde fietsen en brommers van de flitsbezorgers, geluidsoverlast en afvaldumping. Het gaat om een nieuw soort bedrijfstype, en daarom was het voor de gemeente ook zoeken naar het juiste beleid.

Amsterdam en Rotterdam verboden flitsbezorgers eerder om nieuwe vestigingen te openen en nu komt dus ook de gemeente Utrecht met maatregelen. “Een bezorgdienst die zich in een winkelpand vestigt onderbreekt en verstoort vaak de samenhang in een winkelstraat, maakt het straatbeeld minder aantrekkelijk en past vaak niet in de omgeving”, aldus de gemeente.

Flitsbezorgbedrijven die een nieuwe vestiging willen openen, moeten een geschikte locatie kiezen en aantonen hoe ze overlast beperken. De gemeente kan voorwaarden aan een vergunning verbinden, zoals over de plaats van het parkeren van bezorgfietsen. Voor flitsbezorgers blijft het in ieder geval nog wel altijd mogelijk om een darkstore op een bedrijventerrein te openen, omdat dit wel aansluit bij de bestemming.

Winkelstraten ontsierd

Wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken) legt uit: “Het gaat ons om die panden en wat er om die panden heen gebeurt. Het zijn ‘winkelpanden’ maar de ondernemers vinden het niet de bedoeling dat winkelend publiek daar naar binnen stapt: zo ontbreken aanlokkelijke etalages en ruiten zijn vaak afgeplakt. Eigenlijk zijn het distributiebedrijven in een winkelstraat of in een woonbuurt.”

De gemeente wil met de vergunningsplicht voorkomen dat winkelstraten ontsierd worden door panden van flitsbezorgbedrijven. “De overlast, de opzet en de uitstraling van de vestigingen vormen een doorn in het oog. Winkeliers krabbelen juist nu op, na bijna twee jaar coronacrisis. Daarom werken we ook aan de verbetering van winkelstraten, om die weer mooi en aantrekkelijk te maken. Daar passen flitsbezorgbedrijven gewoonweg niet tussen.”

Meldingen

De gemeente Utrecht zei tot deze week geen overzicht te hebben over het aantal darkstores in Utrecht en ook het aantal klachten was tot woensdag onbekend. Wel is over verschillende locaties van darkstores overleg geweest met de gemeente.

Deze week bleek dat in Utrecht 31 klachten waren ingediend, waarvan 29 over de locatie van Flink op de Amsterdamsestraatweg. Andere flitsbezorgers die in Utrecht actief zijn, zijn Getir en Gorillas. De locatie van Flink aan de Amsterdamsestraatweg moet de deuren sluiten omdat de vestiging in strijd zou zijn met het bestemmingsplan.

Met een aantal flitsbezorgbedrijven is volgens de gemeente contact geweest om de klachten bespreekbaar te maken. Wethouder Verschuure heeft maandag een aantal van de bedrijven uitgenodigd voor een gesprek.

