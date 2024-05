Utrecht moet ‘stevige en pijnlijke’ financiële maatregelen nemen: ‘Lastige keuzes die veel Utrechters gaan raken’

De gemeente Utrecht moet flink gaan bezuinigen en de lasten verhogen om het huishoudboekje van de stad op orde te brengen. Onder meer de onroerendezaakbelasting (OZB) en tarieven in parkeergarages gaan omhoog. Daarnaast wordt er bezuinigd, bijvoorbeeld op de inzet van handhavers, en wordt de bijzondere bijstand versoberd.

De financiële maatregelen staan in de Voorjaarsnota – een soort tussenstand van de gemeentelijke financiën – die donderdag gepresenteerd is. Gemeentes hebben te maken met bezuinigingen van het Rijk, waardoor ze in zwaar weer terecht zijn gekomen.

De afgelopen tijd kon Utrecht de gaten nog dichten, maar nu zijn er flinke maatregelen nodig. Er is een tekort van 76 miljoen euro. “De nieuwe financiële situatie dwingt ons tot het maken van stevige en pijnlijke keuzes”, is te lezen in de Voorjaarsnota. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) hoopt Utrechters in een kwetsbare positie en kinderen daarbij zoveel mogelijk te ontzien.

“De nieuwe financiële situatie dwingt ons tot het maken van stevige en pijnlijke keuzes”

Pakket aan maatregelen

In de Voorjaarsnota staat een flink pakket aan maatregelen om het huishoudboekje van Utrecht weer op orde te krijgen. Het college van B&W wil 32 miljoen euro bezuinigen en stelt 25 miljoen euro aan hervormingen voor.

Alleen bezuinigen zou volgens de gemeente een te zware wissel trekken op de stad, dus worden ook verschillende belastingen verhoogd. Het gaat dan om de toeristenbelasting, de OZB en de tarieven in gemeentelijke parkeergarages. Het college wil 924.000 euro bezuinigen op de bijzondere bijstand, bijvoorbeeld door de kosten voor woninginrichting van een gift om te zetten naar een lening. Voor de aanpak Samen voor Overvecht is straks 719.000 euro minder beschikbaar. Ook moet de gemeente snijden in de eigen organisatie.

“Het is tijd dat het Rijk verder over de brug komt”

Mogelijk gaan ook de kosten voor sommige gemeentediensten stijgen, omdat die nu niet hetzelfde zijn als de daadwerkelijke kosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het sluiten van een huwelijk of het organiseren van een evenement. Zwembaden en bibliotheken hoeven voorlopig niet te sluiten, maar wethouder Schilderman ziet dat andere gemeentes die maatregelen wel moeten nemen. “Dat hoeven wij gelukkig nu nog niet, maar het is tijd dat het Rijk verder over de brug komt.”

Investeringen

Tegelijkertijd zijn er problemen in de stad die volgens het college juist vragen om investeringen. Onder meer voor het aanpakken van het te volle stroomnet en het tekort aan betaalbare huizen is geld nodig. Het college wil hierin blijven investeren, maar dan wel met minder geld.

“We blijven deze uitdagingen aanpakken, alleen met minder geld”

“Als we niets doen aan het volle stroomnet, moet de stad straks op slot”, zegt Schilderman. “We willen ook de zorg kunnen blijven leveren aan Utrechters als ze dat nodig hebben. En we moeten blijven investeren in goede en betaalbare huizen voor mensen die opvang nodig hebben en mensen die in onze stad een huis zoeken. Het eerlijke verhaal is dat we deze uitdagingen blijven aanpakken, alleen met minder geld. Maar we blijven investeren in de toekomst van de stad.”

De Voorjaarsnota wordt nog behandeld in verschillende commissies en op 11 juli in de gemeenteraad. De volledige voorjaarsnota is hier te vinden. Op de website van de gemeente staat ook een samenvatting.