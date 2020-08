Utrecht onderaan op ranglijst aantal bomen per inwoners

Utrecht scoort niet hoog op de ranglijst waar Nederlandse gemeenten staan ingedeeld op het aantal bomen per inwoners. Utrecht heeft zo’n 0,5 boom per inwoner. Daarmee zijn er maar een paar plaatsen in Nederland die slechter scoren.

Groen brengt verkoeling en is goed voor de leefbaarheid van een stad. Voor elke Utrechter is er ongeveer een halve boom in de stad, zo berekende Cobra Groeninzicht. Dit bedrijf heeft alle 355 gemeenten op een ranglijst geplaatst. Utrecht staat op nummer 348.

Eenzaam aan de top staat Rozendaal, daar zijn voor elke inwoner 128 bomen te vinden. Op plek twee staat Westerveld, met 42,9 bomen. Het zijn vooral gemeentes met weinig inwoners waar ze naar verhouding veel bomen hebben. Apeldoorn scoort van de middelgrote gemeentes ook goed, daar wonen ruim 160.000 mensen en heeft iedereen 11,4 bomen.

De vier grote gemeentes scoren allemaal niet hoog. Utrecht en Rotterdam hebben allebei 0,5 boom per inwoner, Den Haag 0,4 boom per inwoner en Amsterdam heeft 0,3 boom per inwoner.