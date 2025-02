Utrecht onthult monument voor de Februaristaking; ‘Ook hier werd risico genomen’

Op 26 februari 1941 legden Utrechtse arbeiders massaal het werk neer, uit protest tegen de Jodenvervolgingen door de Duitse bezetter. Nu, 84 jaar later, op dezelfde datum, is op het voormalige Werkspoorterrein, een monument onthuld ter nagedachtenis aan de stakers. Op de plek waar zij als eersten de machines stillegden, staat nu een blijvend eerbetoon.

Het verhaal van de Februaristaking in Utrecht is minder bekend, terwijl de staking in Amsterdam één van de bekendere verhalen van de bezetting in Nederland is. Daarom nam de Utrechtse gemeenteraad vorig jaar, op initiatief van David Bosch (UtrechtNu!), een motie aan om te onderzoeken of er steun is voor een lokale herdenking van de Februaristaking in Utrecht.

Die steun is er gekomen. Het monument aan de Schaverijstraat 13 ter ere van de moedige arbeiders, is woensdag onthuld door burgemeester Sharon Dijksma en directeur van Museum Zuilen, Wim van Scharenburg.

Volgens Dijksma verdient de staking veel meer dan een enkele zin in de geschiedenisboeken. “De duizenden die hier en elders in de stad hun baan en hun leven op het spel zetten uit solidariteit met de ander, die verdienen meer dan een simpel ‘ook in Utrecht.’”

“Ook hier was er verontwaardiging over de onmenselijke daden van de nazi’s”, vervolgt ze. “Ook hier werd risico genomen en moed en solidariteit getoond. En vandaag doen wij recht aan die moed.”

Oorlogsstaal



Het gedenkteken is gemaakt van een stuk staal uit de oude DEMKA-fabriek in Utrecht, afkomstig van een gebombardeerde brug over de Lek bij Vianen. Het staal werd in 2021 ontdekt bij de sloop van de brug. Beeldhouwer Ruud Kuijer vormde het om tot een monument, ter nagedachtenis aan de Utrechtse arbeiders die voor één dag hun werk staakten uit medeleven met hun medemens.

Wil je meer weten over de Februaristaking in Utrecht, of andere lokale oorlogsverhalen uit de stad? Luister dan naar de podcast Utrecht ten tijde van Oorlog van HUB Utrecht op Spotify of Apple.