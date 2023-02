Utrecht presenteert eerste aanzet om verbreding A27 en kap Amelisweerd te voorkomen

Er is nog geen alternatief plan gemaakt om de verbreding van de A27 en daarmee de kap van bomen in Amelisweerd bij Utrecht te voorkomen. Wel is duidelijk geworden dat de gemeente en de provincie de verbreding tegen willen gaan door het verminderen van de verwachte groei van het autoverkeer, het verhogen van de capaciteit binnen de bak bij Amelisweerd en het beter benutten van de omliggende wegen. Dit bleek woensdagavond tijdens een presentatie van de stand van zaken.

De aanpak van de Ring Utrecht A27/A12 kent een hele lange geschiedenis, met vertragingen en een hoop weerstand. In augustus vorig jaar werd het zogenoemde Tracébesluit door de minister ondertekend waarmee de verbreding van de snelweg en de kap van bomen bij Amelisweerd een stap dichterbij kwamen. Maar, zo is ook toegezegd door het kabinet, de regio Utrecht mag ook een eigen plan maken. Als dat alternatief net zo goed is, is de verbreding van de snelweg van de baan.

Bouwstenen

De regio Utrecht is daarom al meer dan een jaar bezig om dit plan vorm te geven. Woensdagavond werden de eerste ‘bouwstenen’ gepresenteerd. In de volgende stap onderzoeken provincie en gemeente de effecten van de bouwstenen op onder meer de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Op die manier moet men tot het daadwerkelijke alternatieve plan komen.

Het gaat daarbij onder meer om het onderzoeken van de effecten van het invoeren van betaald parkeren in de hele gemeente Utrecht, rekeningrijden, werknemers stimuleren om minder de auto te pakken, lagere snelheden op de Ring, meer rijstroken zonder de weg daadwerkelijk te verbreden en het verkeer beter te verdelen over andere omliggende wegen. Ook wordt de impact van nieuwe ov-verbindingen, deelvervoerhubs en doorgaande fietsroutes onderzocht.

Veranderde wereld

De regio Utrecht benadrukt ook dat het plan van het Rijk uit 2006 stamt, en dat de wereld sindsdien flink veranderd is. In een persverklaring is te lezen: “We denken anders na over mobiliteit en klimaatverandering en de druk op de woningmarkt is enorm toegenomen. Langs de Ring Utrecht zijn diverse nieuwe woongebieden gepland, zoals bij Lunetten-Ko­ningsweg, Groot Merwede en Rijnenburg. Het alternatief moet er mede aan bijdragen dat deze locaties ontwikkeld kunnen worden. Andersom vormt de inrichting van deze wijken een sleutel in de vermindering van het autoverkeer.”

Er moet volgens de regio dan ook breder gekeken worden om alles in de toekomst bereikbaar te houden, dan alleen een verbreding van de snelweg. Het Wiel met Spaken, zoals dat eerder in Utrecht gepresenteerd is, moet daaraan bijdragen.

Reacties

Wethouder Van Hooijdonk: “Om de regio op lange termijn bereikbaar te houden, moeten we op een andere manier naar mobiliteit durven kijken. In Utrecht bouwen we nu bijvoorbeeld een grote autovrije wijk. Dat kan alleen als je zorgt dat de belangrijke voorzieningen dichtbij zijn, als mensen op een goede manier kunnen fietsen en als het aanbod van openbaar vervoer op orde is.”

Gedeputeerde Schaddelee: “Veel van het autoverkeer dat nu over de A27 rijdt, komt uit de stad of uit de buurt. Als we die mensen kunnen stimuleren om met het ov of met de fiets te gaan, of waar mogelijk een andere route te kiezen, dan is extra asfalt niet nodig. En hoeven we niet te tornen aan Amelisweerd, een groene uitvalsbasis waar veel inwoners van stad en provincie aan gehecht zijn.”

Het plan met de ‘bouwstenen’ is hier te bekijken (pdf).