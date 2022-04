Utrecht probeert subsidies te krijgen voor het herstel van het wervengebied

Om het herstel van het historische wervengebied in het centrum van Utrecht te betalen, gaat de gemeente aankloppen bij onder meer de Europese Unie, het Rijk en de provincie. Ook wordt gekeken of het project gekoppeld kan worden aan bijvoorbeeld duurzaamheid, om op die manier in aanmerking te komen voor subsidie.

De kosten voor het herstel van het wervengebied worden geschat op zo’n 15 miljoen euro per jaar. Per twaalf maanden wil de gemeente 100 meter muur en 35 kelders herstellen. De volgorde wordt onder meer gebaseerd op urgentie en afspraken met keldereigenaren. Als het project volgens planning verloopt is over 30 jaar het hele gebied hersteld.

De gemeente houdt rekening met overschrijding van de kosten. “Het herstel en beheer van het wervengebied blijft onvoorspelbaar; de bijna 900 jaar oude werven zullen ons blijven verrassen. Gezien de complexiteit, de omvang en de doorlooptijd is het een zekerheid dat het herstel en beheer anders zullen lopen dan op dit moment bekend is”, is te lezen in een brief aan de raad.

Subsidie

De kosten voor het hele project zou uitkomen op ongeveer een half miljard euro. De gemeente onderzoekt momenteel of een deel hiervan betaald kan worden via subsidies. Zo heeft Utrecht het initiatief genomen om samen met 15 andere steden die ook kades in het centrum hebben te gaan lobbyen. Dit wordt onder meer gedaan bij de Europese Unie, Den Haag en de provincie.

Tot slot wordt ook gekeken of het project gekoppeld kan worden aan thema’s als duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie om op die manier in aanmerking te komen voor een subsidie.

