Utrecht start vrijdag met nieuw aanmeldbeleid voor basisscholen

Het aanmelden op basisscholen in Utrecht gaat vanaf vrijdag veranderen. De manier waarop het aanmelden de afgelopen jaren in z’n werk ging voldeed niet en verschillende scholen overtraden zelfs de wet. Na een zorgwekkend rapport beloofden de scholen en de gemeente beterschap. Het aanmelden van een kind gaat nu centraal via de website naardebasisschool.utrecht.nl.

Een van de regels die werd overtreden door scholen was dat kinderen jonger dan drie jaar op de wachtlijst voor een school konden worden geplaatst. Dat is niet toegestaan. Via het nieuwe systeem kan een kind pas op de wachtlijst als het kind drie jaar is.

“Dit is een belangrijke mijlpaal”, zegt wethouder Anke Klein (Onderwijs). “Wachtlijsten en aanmeldingen vóór de wettelijke leeftijd van drie jaar zijn verleden tijd. Het aanmelden op de basisschool in Utrecht is nu open, eerlijk en eenvoudig. Ik ben trots op alle schoolbesturen, ouders en partners in de stad die de handen ineen hebben geslagen en dit voor elkaar hebben gekregen.”

Regels

Ouders kunnen elke school in Utrecht kiezen en geven hun keuze door. De beschikbare plekken worden gelijktijdig en automatisch toegewezen, als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen volgen scholen een vaste procedure. Er zijn enkele voorrangsregels; zoals kinderen die vlakbij de school wonen en kinderen die al een broer of zus op de school. Alle regels zijn hier te vinden.

Scholen die een overwegend stedelijke of regionale functie hebben volgen grotendeels dezelfde manier van aanmelden. De uitzondering is dat kinderen die verder weg van de school wonen evenveel kans maken om geplaatst te worden als buurtkinderen. Voor aanmeldingen voor speciaal (basis)onderwijs, de Internationale School Utrecht of kinderen die op latere leeftijd van school wisselen gelden andere afspraken.