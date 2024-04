Utrecht verwijderde weer meer fietsen; verbod stationsgebied alleen al goed voor 8.800 fietsen

De gemeente Utrecht heeft in 2023 voor het vierde jaar op rij meer fietsen verwijderd uit de openbare ruimte. In totaal werd het recordaantal van 30.656 fietsen afgevoerd naar het gemeentelijk depot. Vorig jaar werd een parkeerverbod ingesteld in het stationsgebied, wat alleen al goed was voor ruim 8.800 rijwielen.

Medewerkers van de gemeente zijn dagelijks in de weer om fietsen die gevaarlijk geparkeerd staan of die al te lang stilstaan te verwijderen. Op sommige plekken mogen fietsen maximaal 14 dagen staan en op andere locaties 28 dagen. Fietsen die ergens te lang staan, en worden verwijderd, worden weesfietsen genoemd.

Daarnaast tolereert de gemeente sinds vorig jaar maart geen enkele geparkeerde fiets meer op straat in het stationsgebied. Dat gebied loopt vanaf de Daalsesingel tot aan de Croeselaan. Het verwijderen van ruim 8.800 fietsen uit het gebied is volgens de gemeente wel ten koste gegaan van het afvoeren van rijwielen op andere plekken in de stad.

De rijwielen die de gemeente van straat haalt gaan naar het gemeentelijk depot. Daar konden de eigenaren in 2023 voor 23,50 euro hun fiets weer ophalen. Van de 30.656 fietsen die door de gemeente van straat zijn gehaald is een groot deel echter nooit opgehaald. Voor 17.517 rijwielen kwam er nooit een eigenaar in 2023.

Vooral weesfietsen worden maar zelden opgehaald. Zo kwamen maar 203 mensen een van de 11.040 verwijderde fietsen ophalen die ergens langer dan 28 dagen geparkeerd stonden, en daarom weggehaald waren. Al deze fietsen werden door de gemeente verkocht.