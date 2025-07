Utrecht verzet zich tegen omstreden asielwet: ‘Elk mens heeft recht op medemenselijkheid’

De Utrechtse gemeenteraad heeft met grote meerderheid een motie aangenomen die zich verzet tegen het handhaven van de nieuwe asielwet. Deze wet, die ongedocumenteerde mensen strafbaar maakt en het helpen van deze mensen verbiedt, werd vorige week aangenomen in de Tweede Kamer.

Raadslid Pepijn Zwanenberg (groep Zwanenberg) diende tijdens de gemeenteraadsvergadering de motie ‘Verzet tegen de asielwet’ in. “Deze wet criminaliseert en dehumaniseert mensen zonder papieren. Terwijl elk mens recht heeft op een plek om te schuilen of juist een plek om zichzelf te vieren. Elk mens heeft recht op medemenselijkheid”, aldus Zwanenberg.

De motie, die oproept om als Utrecht zijnde niet mee te werken aan de strafbaarstelling van ongedocumenteerde mensen en aan de organisaties en personen die deze ongedocumenteerden helpen, werd met 84 procent van de stemmen aangenomen. Alleen Stadsbelang Utrecht, UtrechtNu! en de VVD stemden tegen.

‘Zondebokpolitiek’

Utrechts burgemeester Sharon Dijksma liet vorige week al weten fel tegen de asielwet te zijn. Zij vreesde voor ‘chaos en enorme uitvoeringsproblemen’.

Ook Zwanenberg voorziet problemen: “Utrecht is een mensenrechtenstad en zet zich al jaren in voor menswaardige opvang van vluchtelingen én voor een veilige plek voor ongedocumenteerde mensen.” Hij legt uit dat organisaties die hulp bieden, zoals bijvoorbeeld Villa Vrede en Leger des Heils, maar ook inwonersinitiatieven en zorgverleners, door de nieuwe wet strafbaar zouden zijn op het moment dat zij hulp bieden.

“Elk mens is een gelukszoeker, ook jij en ik. En geen mens is illegaal”, meent Zwanenberg. “Het criminaliseren en dehumaniseren van ongedocumenteerde mensen is zondebokpolitiek bedrijven over de rug van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Het is dieptriest dat we hier anno 2025 bij zijn aangekomen.”