Utrecht volgens boswachter Saré Geurts: ‘Het voelt als een droombaan’

Met een verrekijker in de aanslag en wandelschoenen en donkergroene kleding aan wandelt Saré Geurts (25) rond in landgoed Haarzuilens. Het Utrechtse natuurgebied bij de Haarrijnseplas valt onder het beheer van Natuurmonumenten. Bij die organisatie werkt Saré sinds begin dit jaar als een van de boswachters. Ze woont in het centrum van Utrecht, maar brengt voor haar werk flink wat tijd door in de natuur in de stad en regio. “Iedere dag is anders.”

Waarom wilde je graag bij Natuurmonumenten als boswachter aan de slag?

“Na mijn studies Milieuwetenschappen en Bos- en Natuurbeheer, wilde ik heel graag een baan in het groen. Ik ben ook jaren vrijwilliger geweest bij de Waddenvereniging als wadloopgids. Tijdens mijn studie in Utrecht werd ik verliefd op de stad en wilde ik hier niet meer weg. Toen ik deze vacature doorgestuurd kreeg van vrienden, klonk het meteen perfect. Het voelde als een droombaan. En tot nu toe is dat ook echt zo.”

Wat vind je er zo leuk aan tot nu toe?

“Iedere dag is anders. Ik hou van die afwisseling. De ene dag ben je op bezoek in de Marker Wadden om te leren hoe je het beste een vogelkijkhut kunt inrichten, de andere dag woon je met allemaal boswachters en ecologen van verschillende natuurorganisaties in de Tweede Kamer een debat bij over natuur en stikstof. In onze groene kleding vroegen we half april zo aandacht voor de natuur: we wilden een signaal afgeven dat er oplossingen nodig zijn voor de Nederlandse natuur.”

Waar hou je je allemaal nog meer mee bezig?

“Ik hou me vooral bezig met alles wat met publiek en beleven te maken heeft in de Utrechtse natuurgebieden. Zo geven we in Haarzuilens allerlei excursies, bijvoorbeeld over de vogels en de historie van de plek. De organisatie daarvan is een van mijn taken, net als de wandelroutes in het gebied. We hebben hier zo’n 200 vrijwilligers rondlopen die zich bezighouden met het beheer, maar die ook publieksboswachters of vrijwillige boa’s zijn. Ik ben bezig met de inzet en het werven van deze vrijwilligers. Ons beheerkantoor zit in Haarzuilens, maar we hebben verschillende gebieden verspreid door de regio, zoals de Kaapse Bossen op de Utrechtse Heuvelrug en weidevogelgebied in Eemland. Ik leer de gebieden steeds beter kennen.”

Wat heb je de afgelopen maanden over de natuur in Haarzuilens geleerd?

“Het is een heel afwisselend gebied. Ik dacht dat het vooral oude landbouwgrond was, maar sinds 2000 is Natuurmonumenten dit gebied aan het omvormen. Nu vind je er bijvoorbeeld ook kruidenrijk grasland en hooiland. De cultuurhistorie is op veel plekken in stand gehouden. We hebben nog heel oude boomgaarden met waterpoelen. Daar zie je weer een heel andere biodiversiteit. Naast Kasteel De Haar hebben we een redelijk jong bos aangeplant: Parkbos de Haar. Bij de Haarrijnseplas is een speciale wand voor oeverzwaluwen gebouwd. Er is de afgelopen jaren dus heel veel nieuwe flora bij gekomen in het gebied, wat ook weer zorgde voor veel nieuwe fauna. Ik vind het gaaf dat dit allemaal op een half uur fietsen vanaf de Neude te vinden is.”

Wat voor bijzondere dieren heb je al gezien in Haarzuilens?

“In mijn eerste twee weken heb ik al meteen een ijsvogel gezien. Ik was helemaal verwonderd. In Haarzuilens zijn sloten met mooie begroeiing erboven. Dat is een walhalla voor de ijsvogel.”

Waar wil je je de komende tijd mee bezighouden?

“Veel Utrechters kennen het natuurgebied in Haarzuilens nog niet goed, of zelfs helemaal niet. Als ik zeg dat ik daar boswachter ben, vragen veel mensen regelmatig waar het precies is. Het zou mooi zijn om meer inwoners van de stad kennis te laten maken met dit gebied. Iedereen sluit ieder weekend aan in de rij in Amelisweerd, maar ik denk dat we meer kunnen uitwijken naar andere gebieden. Amelisweerd is trouwens ook een heel mooi gebied, maar het is daar soms zo druk. Verder wil ik de komende tijd nieuwe excursies gaan organiseren, ook voor een jongere doelgroep. Daarnaast lijkt het me leuk om meer met kunst, muziek en theater te gaan doen in het gebied, zoals kleine optredens.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Ik ben heel erg fan van de parken, vooral van het Wilhelminapark. Dat komt onder andere door het water daar en de monumentale bomen. Ook heb ik daar ooit nog een keer een ijsvogel gezien. Dat was heel uniek.”

Wat is je lievelingswinkel in Utrecht?

“Tijdens mijn studie werkte ik vijf jaar lang bij Dille & Kamille op de Oudegracht. Dat is nog steeds een van mijn favoriete winkels. Laatst ben ik ook voor het eerst bij tuincentrum Steck aan de Gageldijk geweest. Dat is ook zeker een aanrader. Ze geven ook veel leuke workshops over planten, bijvoorbeeld hoe je een moestuin op je balkon kunt maken. Verder breng ik graag een bezoekje aan de kringloop.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Ik ben altijd erg gelukkig tijdens de Utrecht Canal Pride. Ik geniet ontzettend als ik dan door de stad loop. Het voelt dan ontzettend saamhorig. Iedereen is één. Dat geldt voor alle evenementen die je echt Utrechts laten voelen. Ook het optreden van Kensington boven op de Dom was zo’n moment, ter ere van het 900-jarig bestaan van Utrecht.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Ik kom graag bij Kafé België. Verder ben ik fan van het biercafé van Oproer in Overvecht, omdat ik daar ooit mijn vriend heb ontmoet.”

Hoe ziet jouw favoriete weekend eruit in Utrecht?

“Een van mijn favoriete dingen om te doen, is naar de plantenmarkt op het Janskerkhof gaan. Dat is ook een van de mooie groene plekjes in de stad.”

Utrecht is…

“… zo heerlijk groen.”

In totaal beschermt Natuurmonumenten veertien natuurgebieden in de provincie Utrecht, waarvan alleen landgoed Haarzuilens in de gemeente Utrecht ligt. In de natuurgebieden vinden volgens Natuurmonumenten ‘talloze dieren en planten een thuishaven’. In heel Nederland beheert de organisatie ruim 110.000 hectare natuur. Natuurmonumenten vindt het belangrijk “dat bewoners van de stad in hun vrije tijd dicht bij huis een plek hebben om van de natuur te genieten”.