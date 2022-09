Utrecht volgens directeur van De Leckere Eric Odenwald: ‘Ik vind pils het meest speciale bier dat er is’

In de rubriek Utrecht volgens spreken we een bekende of onbekende Utrechter. Vaak met een actuele aanleiding en altijd met een paar standaardvragen over het leven in Utrecht.

Eric Odenwald is inmiddels vijftien jaar directeur van De Leckere. Dit jaar bestaat de Utrechtse brouwerij 25 jaar en dat wordt gevierd met een eigen bierfestival op 16, 17 en 18 september: Uncovered. Die dagen presenteren onder meer zestien brouwerijen verschillende bieren waar ze het meest trots op zijn, waaronder ook drie buitenlandse brouwerijen. Ook zijn de bieren die De Leckere brouwde ter ere van dit zilveren jubileum dan te proeven, is er een muziekprogramma en worden er bijpassende gerechten en hapjes geserveerd. We vroegen Eric waarom hij het zo leuk vindt om directeur van een brouwerij te zijn en wie zijn favoriete Utrechter is.

Zijn jullie blij met hoe het met De Leckere gaat?

“We zijn heel erg blij. De vraag naar ons bier is weer mega groot. In 2019 zijn we naar een nieuwe locatie verhuisd: van De Meern naar het Werkspoorkwartier. Het was wel even wennen aan de nieuwe installatie. Het is een prachtig industrieel erfgoedpand waar we nog lekker kunnen groeien. Dat is ook de bedoeling.”

Hoe is het om al 15 jaar directeur van een bierbrouwerij te zijn?

“Ik heb nog een biologisch bakkersbedrijf en dit leek mij een leuke aanvulling. Het was best een moeilijke start met De Leckere in 2006. Gelukkig kregen we het vrij snel onder de knie. De ‘bierrevolutie’ was toen nog niet begonnen. Nu zijn er honderden brouwerijen. Mijn werk werd in ieder geval steeds leuker en dat is het nog steeds.”

Wat vind je er zo leuk aan?

“Bier is een mooi product. Je kan allerlei soorten maken. Toch is het basisproduct, pils, het moeilijkst om te maken. Pils is een clean product. Iedere kleine afwijking in het brouwproces merk je direct in de smaak. Je moet het elke keer weer goed doen voor je klanten. Voor de vaste, maar ook om nieuwe klanten te vinden. Dat is een mooi spel. We hebben een stuk of vijf basisbieren, zoals een mooi blond- en witbier. Ook hebben we nog zeven speciaalbieren, twee seizoensbieren en drie alcoholarme bieren. Ondanks het geweld van alle speciaalbieren en andere smaken, vind ik pils het meest speciale bier dat er is.”

Wat gaat er tijdens het Uncovered-festival allemaal gebeuren?

“We doen twee grappige dingen voor onze verjaardag: we hebben een bierlijst van vijf bieren gemaakt over de geschiedenis van het brouwen. We begonnen bij de Egyptenaren, want zij schreven voor het eerst op welke ingrediënten je nodig hebt om bier te maken. Ook maakten we Keltisch bier, gruitbier, hopfenbier en zogenoemd industrial lager. Samen met bierhistoricus Leendert Alberts en onze brouwers zochten we alles uit over deze vijf biertijdperken. Van elke biersoort hebben we wat bewaard voor het festival.”

“Ook geven we samen met Leendert een boek uit. Fred Teeven, de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Brouwers, neemt het eerste boek op het festival in ontvangst. Verder hebben we samen met vier brouwerijen The Summer of Hops gemaakt: vier IPA’s, maar dan mooier en cleaner dan al die IPA’s die nu op de markt zijn.”

Hoe en wanneer was je voor de eerste keer in Utrecht?

“Als inwoner in 1983.”

Waar kom je tot rust in Utrecht?

“Aan de Kromme Rijn. Ik mag daar wonen in een mooi stukje natuur vlakbij de stad.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“In ieder geval bij geval Restaurant 273, Maeve, Madeleine, Restaurant Wilhelminapark en Dikke Dries.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Bij Werkspoorcafé De Leckere natuurlijk. Ik vind onze Gulden Craen, een blond bier, het lekkerst. En als ik wat meer dorst heb, hou ik ook erg van ons eigen pils. Onze biologische pilsener heeft een mooie smaak vind ik.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Mijn boerderij langs de Kromme Rijn en in Nieuwe Dikke Dries Oost.”

Wat is je lievelingswinkel in Utrecht?

“Ik slaag altijd bij De Rode Winkel.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Mijn studententijd was één groot feest, met name mijn rugbytijd bij de Utrechtse Studenten Rugby Society (USRS). En uiteraard de ontmoeting met mijn vrouw.”

Wie is jouw favoriete Utrechter?

“Conservator René de Kam van het Centraal Museum, want al zijn tentoonstellingen zijn geweldig. Zo vond ik De Ommuurde stad mooi en is ook De Gezonde Stad is een erg leuke tentoonstelling (te zien tot 11 september, red.). Elke keer word je weer verrast.”

Hoe ziet jouw favoriete weekend eruit in Utrecht?

“Op vrijdag borrelen, zaterdag eten met vrienden en zondag sporten op Kampong.”

Waar haal je je inspiratie vandaan in Utrecht?

“Uit mijn vrienden, mijn leuke werk en de vele activiteiten die er te doen zijn Utrecht.”

Utrecht is…

“…alsof het voor mij gemaakt is.”