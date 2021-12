Utrecht volgens kunstschilder Nico Heilijgers: ‘Het is een karakteristieke pose met zijn armen over elkaar’

Kunstenaar Nico Heilijgers mag het portret schilderen van oud-burgemeester Jan van Zanen. Het werk komt in de eregalerij van het Utrechtse stadhuis te hangen, naast alle andere portretten van de voormalige burgemeesters. Nico’s ontwerp werd gekozen uit zo’n vijftig schilders, maar bijvoorbeeld ook fotografen. De Utrechtse beeldend kunstenaar studeerde aan de Academie Minerva in Groningen en werkt ruim dertig jaar als kunstschilder. Hij had tentoonstellingen in verschillende musea, zoals het Centraal Museum, maar ook Het Drents Museum en het Stedelijk Museum Schiedam. We vroegen Nico of hij altijd al wilde schilderen en waar hij zijn inspiratie vandaan haalt in Utrecht.

Wat ging er vooraf aan het inleveren van jouw portretontwerp?

“In september deed de gemeente een oproep aan Utrechtse kunstenaars om een ontwerp in te leveren. Voor veertig kunstenaars was er ook gelegenheid om Van Zanen te ontmoeten: hij kwam poseren. Daar ben ik geweest. Het voordeel was dat je hem bijvoorbeeld kon fotograferen, dat heb ik gedaan. Hij zat toen lekker op de praatstoel en vond het duidelijk leuk, bijzonder en eervol. Iedereen kon vervolgens een ontwerpen inleveren. Dat werden er uiteindelijk dus bijna vijftig.”

Wat vond je belangrijk om in jouw ontwerp te stoppen?

“Er waren van tevoren een paar dingen aangegeven, door Van Zanen zelf of door de gemeente. Zo moet het portret bijvoorbeeld herkenbaar zijn en moeten er elementen in komen die raakvlakken hebben met Utrecht. Daardoor had ik er wel vertrouwen in dat wat ik zou maken niet meteen terzijde geschoven zou worden. Het zijn namelijk dingen die ik ook vanuit mezelf verzonnen zou hebben. Als ik iets maak, wil ik natuurlijk wel dat het rechtstreeks met mijn eigen werk te maken heeft. Ik ben heel blij dat het gelukt is.”

Hoe ziet jouw ontwerp er ongeveer uit?

“Aan de hand van een foto die ik bij die poseersessie maakte, heb ik bedacht welke houding het moest worden. Op het portret komt niet alleen zijn hoofd, maar ook een deel van zijn lijf. Het is een karakteristieke pose met zijn armen over elkaar. Dat doet hij op een representatieve manier. Ze zitten niet in elkaar verstrengeld. Ik verklaar het als: hij heeft zijn armen over elkaar, maar heeft ze wel gelijk beschikbaar. Die schets heb ik groot uitgewerkt. Op de achtergrond komt onder meer een schilderij dat ik zelf maakte van een Utrechts stadsgezicht.”

Wanneer is het portret te zien?

“De bedoeling is dat er van 2 tot 25 februari een presentatie komt van alle ingediende ontwerpen in het Stadhuis. Het zou leuk zijn als dan ook het schilderij klaar is en ik het daarbij kan presenteren.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Wilde je altijd al een kunstschilder worden?

“Ik wist altijd al dat ik naar de kunstacademie wilde om kunstschilder te worden. Ik vraag het me niet eens af waarom ik nog altijd met schilderen bezig ben. Het is zo vanzelfsprekend; het is helemaal wie ik ben. Ik ben altijd bezig met dingen maken.”

Hoe zou je jouw schilderstijl omschrijven?

“Ik ben een ouderwetse, ambachtelijke schilder, maar aan alles kan je zien dat het niet iets is wat bij wijze van spreken in de zeventiende eeuw is gemaakt. Bijvoorbeeld door de hedendaagse objecten of mensen die ik in de taferelen schilder. Ik probeer ze dan wel op een schilderachtige manier in te passen. Zo is een paard en wagen op een schilderij uit, zeg 1850, bij mij een fiets of een stadsbus geworden.”

Wat mist Utrecht?

“Ik ga veel naar de bioscoop, maar bijna alleen naar de filmhuizen. Ik vind het aanbod daarin net een beetje mager: sommige films draaien hier gewoon niet. Maar daar komt verandering in: het nieuwe Slachtstraat Filmtheater op de oude plek van ’t Hoogt komt eraan. Ik ben blij dat het aanbod dan weer wat breder wordt.”

Waar haal je je inspiratie vandaan in Utrecht?

“Ik heb altijd mijn camera bij me en mijn voelsprieten staan altijd uit. Er kan maar zomaar een moment zijn waarvan ik denk: ‘Dat is een mooie situatie, het licht valt mooi, dat leg ik vast en gebruik ik wellicht in een schilderij’.”

Hoe en wanneer was je voor de eerste keer in Utrecht?

“Ik ben hier geboren: thuis in de Bellamystraat in de Vogelenbuurt. In mijn jeugd woonde ik een paar jaar in Doorn, maar het grootste deel in Utrecht. Na acht jaar in Groningen ben ik hier weer verzeild geraakt. Het was meer toeval, omdat ik bij een vriend kon intrekken, maar inmiddels voel ik me een echte Utrechter.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“De binnenstad met de grachten en werfkelders. Ik zet mijn zoontje af op school aan de Homeruslaan en dan loop ik naar de Catharijnesingel. Via het Ledig Erf weer verder langs de singel en door het stationsgebied. Dan de Leidseweg langs het water naar mijn atelier in Oog in Al. Dat vind ik een schitterende wandeling.”

Utrecht is…

“…mijn stad. In de loop der tijd heb ik mijn hart aan Utrecht verpand. Er moet zich een heel bijzonder alternatief aandienen wil ik vertrekken.”