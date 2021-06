Utrecht volgens lijsttrekker Student & Starter Esma Kendir

De 23-jarige Esma Kendir is de nieuwe lijsttrekker voor Student & Starter voor de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Op dit moment is ze algemeen bestuurslid bij de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en fractiemedewerker van Student & Starter. Ze groeide op in Alkmaar en woont nu ruim een jaar in Utrecht. De partij heeft op dit moment twee zetels in de gemeenteraad en hoopt bij de aankomende verkiezingen op groei. We vroegen Esma wat voor reacties ze kreeg op haar lijsttrekkerschap en wat haar lievelingsplek is in de stad.

Hoe ben je betrokken geraakt bij S&S?

“Ik was al wel aan het overwegen om de politiek in te gaan, maar was er nog niet helemaal over uit. Toen benaderde Eva Oosters (raadslid Student & Starter, red.) mij over deze vacature. Ik kende Student & Starter nog niet, maar naarmate ik verder in de sollicitatieprocedure kwam, werd ik alleen maar enthousiaster. Wij als jongeren hebben waardevolle en innovatieve inzichten die onze samenleving vooruit kunnen helpen, maar we hebben geen of weinig plek in de politiek. Student & Starter heeft het belang van jongeren constant op het netvlies. Dat is belangrijk, omdat de politiek erg de neiging heeft om die groep te negeren of te vergeten. Dat zie je nu bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis.”

Waarom wilde je lijsttrekker worden?

“Ik wil de samenleving vooruit helpen, vooral omdat ik me erg kan ergeren aan onrechtvaardigheid. Dat geldt ook voor de manier waarop politiek nu wordt bedreven: ik vind dat dat moet gebeuren vanuit een rechtvaardigheidsgevoel en niet vanuit bepaalde belangen. En dat gebeurt voor mijn gevoel nu wel.”

Wat vind je van de negatieve reacties op jouw lijsttrekkerschap? Onder meer over het feit dat de lijsttrekker van Student & Starter na twee jaar, op de helft van de raadperiode, wisselt.

“Wat ik heel jammer vind, is dat er weinig wordt gekeken naar de reden erachter. Ik denk dat wij uniek zijn met zo’n beleid. Zo is er continu een frisse blik binnen de gemeenteraad. Tuurlijk zitten er ook keerzijden aan, maar wij geloven dat de meerwaarde zwaarder weegt. Wat ik verder jammer vind is dat sommige reacties te weinig gingen over de inhoud en te veel over bepaalde oppervlakkige dingen. Soms werd er ook een beetje gedaan alsof Student & Starter een one-issuepartij is, maar iedereen die zich er maar een beetje in verdiept weet dat wij dat niet zijn.”

Wat voor reacties heb je nog meer gehad?

“Ik heb ook echt veel positieve reacties en steunbetuigingen gehad. Ik was erdoor in de wolken. Ook het platform Stem op een Vrouw heeft mij gefeliciteerd. Ik kreeg er een heel warm gevoel van: dat onder meer zo’n groot platform mij steunt. Veel mensen zijn blij met mijn lijsttrekkerschap en hebben dat vertrouwen uitgesproken naar mij. Dat is heel mooi.”

Waar wil je je hard voor gaan maken?

“Mijn hart gaat het snelst kloppen van kansengelijkheid. Utrecht is een stad met uitersten: aan de ene kant heb je mensen met een hbo- of wo-opleiding, die (van) een goede financiële positie genieten, en je hebt meer achtergestelde wijken zoals Kanaleneiland en Overvecht. Ik woon in Overvecht, maar heb ook in Kanaleneiland gewoond. Je ziet dat daar veel problemen zijn en dat komt denk ik ook doordat mensen daar minder kansen hebben. Ze moeten een grotere strijd leveren. Dat leidt er nu toe dat de ene Utrechter ten opzichte van de ander al met een achterstand begint. Waar ik me hard voor wil maken, is dat elke Utrechter evenveel kans krijgt om tot bloei te komen.”

Hoe en wanneer was je voor de eerste keer in Utrecht?

“Dat was ongeveer vijftien jaar geleden toen mijn zus hier woonde, maar de eerste keer dat ik Utrecht echt heb ontdekt was met een vriendin uit Duitsland. Zij kwam mij opzoeken en in een week tijd gingen we langs allerlei steden. Een daarvan was Utrecht. Het was een van onze favorieten. We liepen langs de grachten en de terrasjes. Dat heeft toen al indruk gemaakt. Utrecht is perfect: niet te groot en niet te klein. Er is een bepaalde gezelligheid en warmte. Die voel je bijvoorbeeld bij de terrasjes aan de gracht.”

Waar kom je tot rust in Utrecht?

“Voor corona kwam ik veel in de Ulu-moskee. Ik ben daar nu al een jaar niet geweest, omdat de gebedsruimtes gesloten waren. Maar ik ging daar vaak langs bijvoorbeeld als ik de behoefte had om even rustig te studeren. Of om tijdens een drukke dag even een moment voor bezinning te nemen.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Dat is het Vredenburgplein. Het kantoor van de LSVb is vlak bij Vredenburg en ik ging daar in de pauze met collega’s regelmatig een balletje trappen. Dat was een bijzondere ervaring: je hebt maar een bal nodig om even verbinding te krijgen met mensen. Als wij daar aan het voetballen waren, gingen mensen die op de markt waren of langs wandelden even meedoen. Zulk random sociaal contact kan mensen echt even blij maken. Dat hebben we door corona natuurlijk moeten missen.”

Utrecht is…

“…warmte.”