Utrecht volgens Mary de Bruijn van Drop-Inn: Na 42 jaar zoekt Mary een opvolger voor haar snoepwinkel

Mary de Bruijn, eigenaar van de snoepwinkel Drop-Inn aan de Utrechtse Vinkenburgstraat, houdt er na 42 jaar mee op. Ze is hard op zoek naar een opvolger en heeft de eerste gesprekken inmiddels al gehad. Utrechters kunnen dus al sinds jaar en dag bij de speciaalzaak terecht voor allerlei soorten drop, zuurstokken, chocolade, lolly’s en oud-Hollands snoepgoed. Ze was 19 toen ze met de winkel begon en op 1 januari 2023 wil ze officieel het stokje overdragen. We vroegen Mary wat ze al die jaren het leukste vond aan haar winkel en wat haar lievelingswinkel is in Utrecht.

Wat vind je van alle reacties die je krijgt?

“Ik moet eerlijk zeggen dat het me overvalt, dat ik zoveel leuke en lieve reacties krijg. Het geeft me een fijn gevoel dat zoveel mensen het jammer vinden. Het is heel bijzonder allemaal, maar het is natuurlijk ook best uniek als je 42 jaar een winkel hebt. Het voelt niet zo. Als ik terugblik, lijkt het veel korter. Het geeft me zoveel voldoening dat er zoveel positieve reacties, maar ook emotionele reacties komen. Iedere klant heeft wel wat te zeggen. Het is gewoon overweldigend.”

Wat vind je zo leuk aan het hebben van deze winkel?

“Het contact met mensen is toch heerlijk. Het zijn drie generaties die hier binnenkomen en je weet de ins en outs van je klanten. Mensen staan hier soms huilend voor de toonbank hun verhaal te vertellen. Dat is heel bijzonder. Soms komt er een klant binnen die ik een half jaar niet heb gezien en begint een heel verhaal. Dan is het alsof het gisteren was dat we elkaar voor het laatst zagen. Iedereen heeft zo zijn verhaal of wil iets kwijt. En ik ben goed in vragen stellen, dan komt er ook wel wat los. Dat vind ik heel leuk om te doen. Met mensen omgaan is echt heel leuk.”

Hoe ben je ooit begonnen in de winkel?

“Als zaterdaghulp. Ook hielp ik op donderdagavond, toen was het nog koopavond. Mijn baas vond dat ik het best leuk deed en hij had te veel zaken. Utrecht was logistiek gezien niet zo handig voor hem. Dus hij vroeg of het wilde doen. En dat wilde ik wel. Ik vond het heel leuk. Toen ik negentien was, wilde hij de zaak in Utrecht echt verkopen. Ik wilde eigenlijk kleuterleidster worden. Zo zie je maar dat er altijd iets anders op je pad komt.”



Welke eigenschappen moet jouw opvolger sowieso hebben?

“Diegene moet lekker kunnen kletsen en spontaan zijn. Je moet interactie willen hebben met je klanten. En het gevoel moet goed zijn. Het voelt toch een beetje als je kindje dat je overdraagt, maar het is tijd om naar Spanje te gaan.”



Wat zijn jouw plannen nu?

“Ik moet natuurlijk met degene die het gaat worden tot een overeenkomst komen. Ik wil graag dat het 1 januari wordt. Dan heb ik de tijd om af te kicken van de winkel en alle klanten nog even lekker te woord te staan. Ik laat het over me heen komen. En daarna is het mijn doelstelling om twee tot drie maanden per jaar naar Spanje te gaan. Ik ben met Spaanse les bezig, want ik wil me daar verstaanbaar kunnen maken. Het leven daar is anders dan hier. Maar ik ben geen stilzitter, wie weet wat er weer op mijn pad komt.”

Wat is je lievelingswinkel in Utrecht?

“Dat is Daen’s op de Korte Minrebroederstraat. Ik ga er regelmatig voor werk een bakkie doen en een krantje lezen. Als ik binnenkom, staat mijn cappuccino al klaar. Ze weten wat ik wil. Het is ook zo’n leuke, kleine tent.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Bij Bigoli in de Schoutenstraat hebben ze allemaal lekkere hapjes. Daar vind ik het ook gezellig. En het is ook weer een kleine ondernemer.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“De Koninginnedag van vroeger, niet die van nu. Dat vond ik echt gaaf: de spontaniteit van vroeger en niet dat commerciële. Je stond te dansen op straat en de bands waren leuk. Het is nu te commercieel allemaal. Ook de start van de Tour de France was waanzinnig. Ik stond in de Schoutenstraat. Daar hingen mensen uit de ramen. Overal in de stad waren mensen. Die spontaniteit van Koninginnedag van vroeger was er toen weer.”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Dat ik hier ben geboren. Zeker als de zon schijnt, het vol zit langs de grachten en je de vogels hoort fluiten. Daar kan ik echt van genieten.”

Utrecht is…

“…bruisend.”