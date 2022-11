Utrecht volgens politievlogger Jan-Willem Schut: ‘Ik ben trots op het politiewerk’

In de rubriek Utrecht volgens spreken we een bekende of onbekende Utrechter. Vaak met een actuele aanleiding en altijd met een paar standaardvragen over het leven in Utrecht.

De Utrechtse politievlogger Jan-Willem Schut maakt al vanaf 2015 vlogs over het werk van de politie. Ook Utrecht is regelmatig te zien in de video’s. Zijn YouTube-kanaal heeft ruim 300.000 abonnees en zijn vlogs worden honderdduizenden keren bekeken. Elke week plaatst hij een nieuwe video waarin hij laat zien hoe hij en zijn collega’s te werk gaan: wat er bijvoorbeeld allemaal gebeurt als ze afgaan op een melding in de stad. In september werd Jan-Willem voor de tweede keer genomineerd voor de Televizier-Ster Online-videoserie. We vroegen hem waarom hij zeven jaar geleden begon met het maken van de vlogs en wanneer hij voor het eerst in Utrecht was.

Honderdduizenden abonnees en views op YouTube en tienduizenden volgers op social media. Wat vind je daarvan?

“Toen ik begon met video’s maken, voelde dat heel onwennig. Nu ben ik er wel aan gewend. Het is nu vooral heel leuk als mensen op straat je herkennen. Als politieagent kom je in nare situaties terecht en is er negatief contact, zoals bij een aanhouding of bij het geven van een bekeuring. Nu spreek je mensen vaker als er niks aan de hand is: voor een praatje en een foto. Soms is dat zelfs met iemand die een bekeuring krijgt.”

Waarom ben je begonnen met vlogs over het politiewerk maken?

“Ik was toen nog agent in Almere en zag veel politiefilmpjes online verschijnen. Mensen hadden alleen maar beeld van agenten die geweld gebruikten of bekeuringen schreven. Maar ik doe veel meer dan dat, dacht ik toen. Er gaan namelijk ook veel dingen heel erg goed. Die andere kant van het verhaal wilde ik laten zien en vertellen. Ik ben trots op het politiewerk. Met mijn vlogs laat ik het politiewerk zien zoals het echt is en wat we allemaal doen. Ik wil meer context geven. Tot nu toe lukt dat goed.”

Waar merk je dat aan?

“Ik krijg bijvoorbeeld veel reacties van jongeren die wel eens een negatieve ervaring hebben gehad met de politie. Na het zien van mijn video’s zeggen ze dat ze beter snappen waarom je als agent bepaalde keuzes maakt. Sommige jonge kijkers vonden de politie eng, maar vertrouwen agenten nu beter. Ik merk dat mensen meer begrip hebben. Ik leg in de video’s ook uit hoe bepaalde processen werken: dat een aangifte doen tijd kost bijvoorbeeld en wat daar allemaal bij komt kijken. Of als er ergens online een filmpje staat waarin alleen te zien is dat agenten een wapenstok gebruiken, wil ik duidelijk maken dat daar vaak een heel traject aan vooraf gaat. Geweld gebruiken doen we niet zomaar. Vervolgens krijg ik dan reacties als: ‘Jullie mogen ze wel wat harder aanpakken’. Ook is het leuk om actuele onderwerpen aan te kaarten, zoals lachgas en nepvuurwapens, en daar uitleg bij te geven. Over de gevaren en consequenties. Een stukje voorlichting dus.”

Vind je ook iets moeilijk aan het vloggen?

“Toen ik net begon, was het vloggen een wereld die ik nog niet kende. Het was een beetje zoeken. In het begin zijn we dan ook een paar keer op onze bek gegaan, bijvoorbeeld met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 2018 geldt. Ik hield en houd er altijd rekening mee en inmiddels gaat het vanzelf. Je blijft leren. Het is best arbeidsintensief om vlogs te maken, maar verder is er weinig lastig. Inmiddels heb ik er genoeg ervaring mee en gevoel voor.”

Hoelang wil je nog video’s blijven maken?

“Als het aan mij ligt, wil ik dit nog heel lang blijven doen. Ik wil in ieder geval tien jaar volmaken. Het lijkt me ook leuk om diepgaandere video’s te maken: experts te spreken en wat meer onderzoek ergens naar doen. Voorlopig heb ik genoeg ideeën en enthousiasme. Politiewerk blijft interessant, nieuw en actueel. Dat vind ik heel gaaf. Ook lees ik altijd heel veel reacties onder de video’s. Als er een bepaalde vraag steeds terugkomt, probeer ik daarover wat meer uit te leggen in een volgende video.”

Hoe en wanneer was je voor de eerste keer in Utrecht?

“Een van de eerste keren was toen ik een horecadienst meedraaide als agent met de horecacoördinator in het weekend. Ik werkte toen nog in Almere. Vroeger ging ik regelmatig stappen in Utrecht en nu liep ik er rond als agent. Dat was leuk en interessant. Het zorgt voor een andere dynamiek. Nu kreeg ik wel mee wat er buiten allemaal gebeurde tijdens zo’n stapavond.”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Vroeger was het de grote stad waar het ook dorps gezellig was. Ik vind Amsterdam echt te massaal. Maar de laatste jaren is het hier wel drukker geworden. Dat vind ik jammer.”

Waar beleef je de leukste avond in Utrecht?

“In TivoliVredenburg of op een terrasje op Janskerkhof of de Neude. Het is leuk om daar te zitten en mensen te kijken. Ook vermaak ik me altijd goed bij Café Olivier. De rest van de avond komt dan vanzelf.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Het oude en nieuwe Tivoli hebben een relaxte setting, maar ook de binnenstad en natuurlijk Broodje Mario.”

Utrecht is…

“…de stad die mij gemaakt heeft tot wie ik ben.”