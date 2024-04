Utrecht volgens PvdD-fractievoorzitter Maarten van Heuven: ‘We worden wel eens Partij voor de Bomen genoemd’

De Utrechtse fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) vierde eind maart een feestje: de fractie zat toen precies tien jaar in de gemeenteraad. In 2014 gestart als eenmansfractie met raadslid Eva van Esch, maar inmiddels uitgegroeid tot een partij met drie zetels. Ook het team werd de afgelopen jaren steeds groter. De lokale fractie zet zich naar eigen zeggen in voor “een socialere, groenere, diervriendelijkere, milieuvriendelijkere en een klimaatvriendelijkere gemeente”. Maarten van Heuven volgde Van Esch vijf jaar geleden op als fractievoorzitter.

Wat vind je zo leuk aan fractievoorzitter zijn?

“Als fractievoorzitter ben je natuurlijk het gezicht van de fractie, zowel in de politiek als in de media. Dat vind ik prima, maar ik vind het vooral leuk om ervoor te zorgen dat de mensen in ons team tot hun recht komen. Dat coachende aspect vind ik dus heel leuk. Het draait niet om mij, maar om het verwezenlijken van onze idealen.”

Op welke resultaten van de PvdD in de afgelopen jaren ben je erg trots?

“We hebben dierenwelzijn op de kaart gezet. Ik denk ook dat Utrecht mede door onze fractie groener is gaan denken. Dat zie je bijvoorbeeld aan hoe makkelijk iedereen akkoord ging met de natuurvriendelijke oevers bij de Weerdsingel. Vroeger was zo’n idee er niet zo makkelijk doorheen gekomen. Dat groene denken is ook de tijdsgeest, maar de PvdD heeft het wel versterkt in de raad. Dat horen we ook terug. Wij ‘zeuren’ soms over één boom die wordt gekapt, maar die boom staat symbool voor het hele bomenbeleid in de gemeente. We worden ook wel eens de Partij voor de Bomen genoemd. Dat klopt. We hebben ervoor gezorgd dat er in bijna elk bestemmingsplan een bomenparagraaf zit. Er moet worden nagedacht wat de gevolgen voor het groen zijn. Een van onze grootste successen is de herplantplicht. Voor elke vergunde boom die wordt gekapt, moet op liefst dezelfde plek een nieuwe boom terugkomen. Die plicht werkt niet in alle gevallen goed, omdat die wordt gebruikt als reden om te kappen. Dat is niet wat we ermee bedoelen. Zo zie je maar: je idealen zijn nooit af.”

Waar willen jullie je de komende tijd onder andere voor inzetten?

“We blijven doorgaan met ons inzetten voor Utrechtse dierenhulporganisaties, zoals de Vogelopvang, Dierenambulance, Dierenvoedselbank en het Dierenasiel. Zij krijgen zo absurd weinig geld van de gemeente, maar doen zulk goed werk. Verder blijven we vissen, of hengelen, op de agenda zetten. Dat geldt ook voor het vuurwerkverbod. Waarom is er bijvoorbeeld nog geen afsteekverbod op festivals? Die zijn vaak midden in het broedseizoen. We krijgen regelmatig de vraag: is het nou nooit genoeg voor jullie? Nee, niet dus. Kijk maar eens hoe slecht we met de aarde omgaan.”

Wat is jouw lievelingsplek in Utrecht?

“Dat is het zuidelijke deel van de binnenstad. Daar woon ik. Op de brug bij Café De Morgenster staan een paar bankjes. Daar ga ik regelmatig zitten, bijvoorbeeld om uit te puffen na het hardlopen. Vanaf die bankjes zie je alles voorbijkomen op straat en op de grachten: mensen, boten en ganzen. Het is er open en ruimtelijk.”

Heb je een mooie herinnering aan Utrecht?

“Vroeger belandde ik jarenlang regelmatig bij Café Flitz. Nu zit op die plek Café Stathe. In Flitz kon je altijd je eigen muziek aanvragen. Dan vroegen we Rammstein aan of Chop Suey van System of a Down. Als je een goed liedje aanvroeg, zette de dj die altijd aan. Ook had je in die tijd nog De Roze Wolk. Ik woonde nog niet zo lang in Utrecht en vond het machtig dat er een nachtclub was voor homo’s in een werfkelder.”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Ik vind het goed dat er steeds meer plantaardig eten te vinden is in de stad.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Dat is bij Kasvio in de Metaal Kathedraal in Leidsche Rijn. Het is een wat chiquer vegan restaurant. Daar koken ze aan de hand van de seizoenen en met ingrediënten uit hun eigen tuin. Ze maken gave en bijzondere gerechten die je thuis niet kunt maken. Mijn moeder en zussen vonden het er ook geweldig.”

Utrecht is…

“…het mooiste stadje van Nederland waar ik me heel erg thuis voel en thuis zal blijven voelen.”