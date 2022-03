Utrecht volgens seniorenburgemeester Corrie Huiding: ‘Ik heb het contact met mensen altijd al leuk gevonden’

In de rubriek Utrecht Volgens spreken we een bekende of onbekende Utrechter. Vaak met een actuele aanleiding en altijd met een paar standaardvragen over het leven in Utrecht.

Vlak voordat de coronapandemie ook in Nederland toesloeg, werd Corrie Huiding verkozen als seniorenburgemeester van Utrecht. Volgens initiatiefnemer ACO (Adviescommissie voor Ouderenbeleid) is Corrie de eerste seniorenburgemeester in Nederland. Ze zet zich in om het belang van concreet ouderenbeleid onder de aandacht te brengen, en te houden.

Tijdens een verkiezingsdebat in het stadhuis eind vorige maand, georganiseerd door Utrechtse ouderenorganisaties en speciaal voor 65-plussers, sprak Corrie bijvoorbeeld haar wens uit voor een seniorenwethouder. Verder is ze onder andere al jaren actief in het Bartholomeus Gasthuis en bekend van het Wijk C-Komitee en het Volksbuurtmuseum. We vroegen haar wat er in Utrecht beter geregeld kan worden voor ouderen en wie haar favoriete Utrechter is.

Wat doe je als seniorenburgemeester?

“Ik heb een verbindende rol. Toen ik net was benoemd, kreeg ik van iemand de vraag of ik een huis voor hem kon regelen. Dat kan ik natuurlijk niet. Als seniorenburgemeester leg je contacten en verwijs je mensen door. En je bent er voor mensen, bijvoorbeeld als ze je uitnodigen. Zo ben ik langsgegaan bij een wekelijkse lunch van een groep vrouwen in het buurthuis in Zuilen. Of heb ik verteld over wat ik doe tijdens het Cultureel Café in de Cereolfabriek. Dat was ontzettend leuk.”

Wat vind je leuk aan seniorenburgemeester zijn?

“Het contact met mensen. Dat heb ik altijd al leuk gevonden. Ik ben medeoprichter van het buurthuis in Wijk C, wat er niet meer is. Het Volksbuurtmuseum was daar de opvolger van. Ook daar ben ik medeoprichter van en was ik penningmeester. Ouderen en kinderen hebben altijd mijn speciale aandacht gehad in de stad. En als je dan nu als seniorenburgemeester wordt benoemd, is dat een cadeautje.”

Wat kan er volgens jou in Utrecht beter geregeld worden voor ouderen?

“Een van de dingen zijn de obstakels op straat. Als ik alleen al in mijn eigen straat kijk, de Bergstraat, dan moet iemand die slecht ter been is of in een rolstoel zit altijd op straat lopen. Dat geldt ook voor mensen met kinderwagens. De trottoirs staan vol met fietsen. Hetzelfde geldt voor de uitstalborden op straat en de uitbreiding van de terrassen. Mensen moeten hun stoepen weer terugkrijgen, in de hele stad. Mensen die slecht ter been zijn, kunnen zich dan veel beter door de stad bewegen. Daarnaast moeten er veel meer woningen gebouwd worden, ook voor senioren. ”

Wie is jouw favoriete Utrechter?

“Ik heb er twee: dat zijn Anton Geesink en Dick Bruna. Samen hebben zij Utrecht op de kaart gezet. Ik ben in de bres gesprongen voor het beeld van Anton Geesink: dat het werd verplaatst. Daar ben ik ruim een jaar mee bezig geweest. Het beeld staat nu bij de Jacobikerk.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Dat is het pleintje met de bankjes voor de Jacobikerk. Vroeger zaten daarop altijd mannen van Wijk C. Dat waren al die oude baasjes die nog leefden, maar verspreid door de stad woonden door de sloop van de wijk. Ze woonden in Ondiep of Overvecht, maar kwamen nog altijd naar dat plekje en zaten daar met elkaar te kwebbelen. Dat vond ik altijd ontzettend fijn om te zien. De meesten zijn inmiddels overleden. Als ik naar het buurthuis liep, spraken ze me wel eens aan: ‘Hey Corrie, wanneer krijgen we weer een feessie?’ Vanuit het Wijk C-Komitee hebben we in de jaren 80 twee reünies georganiseerd.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Dat kon hier op het Vredenburg: bij het Paradijs, het Chinese restaurant. Dat is helaas weg.”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Op mijn onderscheiding: ik ben Lid in de Orde van Oranje-Nassau, in het zilver. Die heb ik te danken aan een medewerker van het wijkbureau Binnenstad, daar was ik toen penningmeester. Zij is helaas overleden: Nelleke Nachtegaal. Zij was onze contactpersoon en we hadden een ontzettend fijne band. Ik ben trots dat mensen vonden dat ik die onderscheiding verdiende voor hetgeen ik voor de buurt heb gedaan en voor allerlei andere activiteiten in Utrecht.”

Utrecht is…

“…mijn geboortestad, de stad waar mijn zoons geboren zijn en waar ik getrouwd ben. Het is mijn stad.”