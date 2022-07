Utrecht volgens voormalig SP fractievoorzitter Yvonne Hessel: ‘Ik voel me SP’er in hart en nieren’

Yvonne Hessel was tot voor kort het enige raadslid en de fractievoorzitter van SP Utrecht, maar heeft besloten haar lidmaatschap van de SP op te zeggen. De fractie raakt daarmee de enige zetel in de gemeenteraad kwijt. Hessel begint na het zomerreces, in september, haar eigen partij: Utrecht Solidair. Het bestuur van de Utrechtse afdeling van de SP zei overvallen te zijn ‘door het plotselinge besluit’ om haar lidmaatschap te beëindigen. Volgens Hessel komt haar besluit niet door de beginselen waar de SP voor staat, maar door het gebrek aan een goed functionerend team. We vroegen haar waarom ze stopte bij de SP en wat haar lievelingsplek is in Utrecht.

Waarom ben je weggegaan bij de SP?

“Ik ben nieuw in de gemeenteraad en ik zou ondersteuning vanuit de SP krijgen van mensen met ervaring. Dat gebeurde minimaal. Er kwam veel op me af en ik kreeg daarbij te weinig ondersteuning en informatie. Ik ben daardoor een paar keer flink de mist ingegaan. Ik trok snel aan de bel, ook bij het landelijk bestuur, maar het was trekken aan een dood paard. Ik dacht dat het aan mij lag, maar kwam erachter dat er al vele jaren een slapende afdeling is in Utrecht. Veel goede SP’ers zijn weggegaan of moesten weg. Ik kwam in een gewetensconflict: ik wil de SP niet beschadigen. Ik voel me SP’er in hart en nieren en ik wil de belangen van de mensen behartigen. Maar als ik simpelweg zou vertrekken, zou dat alsnog niet gebeuren. Dat is niet hoe een SP hoort te zijn. Er was voor mij maar één oplossing. Nu kan ik goede medewerkers zoeken. Met één zetel kan je een hele hoop bereiken. Normaliter ben ik tegen zetelroof, want een zetel hoort bij de partij, maar ik zag geen andere optie.”

Wat worden jouw speerpunten met Utrecht Solidair?

“Ik hoop dat we een partij krijgen die echt naast de Utrechters staat. Mijn agenda blijft socialistisch. Ik ga proberen een soort oud-SP-actiegroep op te richten voor plaatselijke acties. Ik denk dat mensen meer actiebereid zijn, maar dan voor dingen die belangrijk zijn voor de inwoners zelf. Een van de dingen die bovenaan mijn lijst staan, is de voedselbankwinkel. Er worden zoveel eten en vrijwilligers beschikbaar gesteld, maar een ruimte hiervoor is bijna niet te krijgen. Over vier jaar moet elk voedselbank-afhaalpunt een winkel zijn. Het is al moeilijk genoeg voor mensen, ze hebben vaak al schaamte. Dat hoeft niet benadrukt te worden door ze een tas of krat in de handen te drukken. Laat ze zelf rondlopen en de spullen meenemen die zij nodig hebben.”

Waarom wilde je de politiek in?

“Ik wilde na mijn vervroegde pensioen iets doen wat ik echt leuk vind en waar echt mijn passie ligt. Ik volg altijd al alle politiek. In de gemeenteraad komen al mijn talenten samen: het socialistische, rechten, iets voor mensen betekenen en kritisch zijn.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“De brug over het Zwarte Water in Lauwerecht. Ik ben geboren op het Zwarte Water en er opgegroeid. Toen ik een jaar of twaalf was, heb ik mijn vader daar ook geholpen met de eerste actie van de SP in Utrecht. We mochten stenen uit de straat halen en in het water gooien. Ze gingen zelf het water dempen, omdat mensen door de schuin oplopende kant veel ratten in huis hadden. Uiteindelijk is dat stuk door de gemeente gedempt.”

Waar kom je tot rust in Utrecht?

“Als ik met mijn hondje, Buddy, langs de singel wandel. Onderweg geniet ik van de prachtige oude bomen.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Op het Domplein bij Restaurant LOOF. De gerechten zijn heerlijk en worden mooi opgediend. Ook de bediening is erg attent. Op het Domplein voel ik me in het hart van Utrecht. LOOF zit naast mijn oude middelbare school, waar nu Theaterschool Utrecht is gevestigd.”

Waar beleef je de leukste avond in Utrecht?

“Daar heb ik geen vaste plek voor, maar ik ga bijvoorbeeld graag naar het Louis Hartlooper Complex. Ook vind ik een avond dansen bij 40UP in Tivoli heerlijk.”

Wie is jouw favoriete Utrechter?

“Dat is Cees Grimbergen. Ik weet pas sinds kort dat hij in Utrecht woont. Ik vind hem een geweldige onderzoeksjournalist die onrecht aan de kaak blijft stellen. Zijn televisieseries, zoals Zwarte Zwanen en Hollandse Zaken, zijn onmisbaar. Hij kan complexe problemen begrijpelijk maken op een uitermate integere wijze. Ook Jos Stelling is een van mijn favoriete Utrechters. Hij levert een ongekende bijdrage aan de beeldcultuur in Utrecht zonder één cent subsidie.”

Utrecht is…

“… uniek met zijn historische binnenstad en gemoedelijke sfeer.”