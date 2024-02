Utrecht vraagt Rijk om extra geld voor projecten Beurskwartier, Zuilense Vecht en Galgenwaard

De gemeente Utrecht heeft bij het Rijk om extra geld gevraagd voor de projecten Beurskwartier, Zuilense Vecht en Galgenwaard. Het gaat om geld uit de ‘Woningbouwimpuls’, een potje van het Rijk voor de bouw van betaalbare woningen.

De Woningbouwimpuls is door het Rijk in het leven geroepen om de bouw van betaalbare woningen in een ‘kwalitatief goede leefomgeving’ te versnellen. Gemeenten kunnen voor dit soort projecten een bijdrage vragen als er aantoonbaar te weinig geld voor is.

De gemeente vroeg eerder met succes om een bijdrage voor de Merwedekanaalzone en Overvecht. Een eerdere aanvraag voor het Beurskwartier werd afgewezen. De gemeente doet nu dus opnieuw een – aangepaste – aanvraag voor het Beurskwartier. Ook voor de projecten Galgenwaard en Zuilense Vecht wordt extra geld gevraagd bij het Rijk.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor geld uit de Woningbouwimpuls moet een project aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo moet het gaan om een afgebakend projectgebied, waar minimaal 200 woningen komen. Minimaal 50 procent van deze woningen moet vallen in de categorie ‘betaalbaar’.

Het geld uit de Woningbouwimpuls mag maximaal 50 procent van het financiële tekort zijn; de andere 50 procent moet door de gemeente of andere overheden worden opgehoest. Volgens de gemeente voldoen drie Utrechtse projecten aan deze voorwaarden, namelijk Beurskwartier, Zuilense Vecht en Galgenwaard.

Beurskwartier

Een eerdere aanvraag voor het Beurskwartier werd afgewezen omdat de kosten voor fietsparkeren niet in de aanvraag waren meegenomen. Dat heeft de gemeente naar eigen zeggen nu wel gedaan. Volgens de gemeente zijn de marktomstandigheden in de tussentijd veranderd, waardoor het project nog meer onder druk staat, “met als risico dat er niet tijdig gebouwd gaat worden of dit ten koste gaat van de kwaliteit”. Bij de aanvraag is ook gekeken naar de gemeentelijke grondexploitatie, die naar verwachting zal verslechteren.

Zuilense Vecht

De Zuilense Vecht is een gezamenlijk project van de gemeente Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht. De gemeente Utrecht wil een aanvraag voor dit project doen, omdat er alleen een tekort is voor het Utrechtse deel van het project. Op het Utrechtse deel moet het sportpark vernieuwd worden en worden 300 woningen gebouwd, waarvan 60 procent betaalbaar.

Ook voor dit project verwacht de gemeente dat de grondexploitatie verslechtert. Hierdoor is er geen geld voor de aanleg van de ‘openbare ruimte’. Het geld van de Woningbouwimpuls moet dat oplossen.

Galgenwaard

Het laatste project waarvoor een aanvraag wordt gedaan, is de herontwikkeling van Galgenwaard. Het moet een plek worden waar ‘sport, bewegen en vitaliteit’ centraal staan. Daarbij komen er zo’n 1.000 woningen, waarvan 60 procent betaalbaar, en 30.000 tot 40.000 vierkante meter aan voorzieningen. Ook hier dekken de opbrengsten niet de kosten voor de herinrichting van de openbare ruimte.

De gemeente heeft tot 12 februari de tijd om de aanvragen in te dienen. Het Rijk verwacht binnen dertien werken bekend te maken welke projecten een bijdrage uit de Woningbouwimpuls krijgen.