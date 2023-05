Utrecht wil gebruik van harddrugs op straat gaan verbieden om overlast tegen te gaan

Het college van B&W wil het gebruik van harddrugs op straat in Utrecht gaan verbieden. Dit is een van de maatregelen die gemeente neemt om de groeiende overlast in de binnenstad tegen te gaan. Op het moment zijn er vooral veel klachten over een groep mensen die regelmatig te vinden is bij het Lucasbolwerk.

Verschillende politieke partijen – VVD, EenUtrecht, PVV, Stadsbelang Utrecht en CDA – vroegen donderdag om opheldering over de zorgen die er zijn over de aanhoudende overlast bij het Lucasbolwerk. Daar zou zich regelmatig een groep mensen, waarvan een deel verslavingsproblemen heeft, ophouden en voor onveilige situaties zorgen.

Burgemeester Sharon Dijksma gaf toe grote zorgen te hebben over de situatie. Niet alleen bij het Lucasbolwerk, maar ook in de rest van de binnenstad is sprake van hardnekkige overlast waar bewoners en ondernemers de dupe van zijn.

Gewelddadig

De groep overlastgevers, waarbij ook sprake is van harddrugsgebruik in de openbare ruimte, zou de afgelopen tijd ook gegroeid zijn. “Dat heeft te maken met een aantal zaken. We hebben goede zorgvoorzieningen in de stad, we zijn een knooppunt in het land en men weet dat je bij ons in de stad openbaar harddrugs mag gebruiken”, zei Dijksma in het wekelijkse vragenuur. Een deel van de groep zou niet alleen voor overlast zorgen maar ook gewelddadig zijn.

De gemeente is bezig om de groep in kaart te brengen en heeft nu zicht op zo’n 122 personen. Dat was voorheen nog 56 personen. Dijksma laat weten dat ze druk bezig zijn om te zorgen dat de overlast ingedamd wordt. Dat gebeurt in Utrecht niet alleen met repressie. “Alleen repressie is nooit het antwoord. Zorg en veiligheid moeten samengaan. Daarom is er veel overleg met zorginstellingen. We zien echter ook dat er een grote groep zorgmijders is.” Ook vertelde Dijksma dat er een tekort aan agenten is bij de eenheid in Utrecht en dat het daarom lastig is voor de politie om overal aanwezig te zijn.

Verbod harddrugsgebruik

Een van de maatregelen waaraan gewerkt wordt, is een verbod op het gebruik van harddrugs in de openbare ruimte. Dat is op dit moment niet verboden in Utrecht. Landelijke wetgeving verbiedt de productie, handel en het bezit van harddrugs, maar het gebruik is in Nederland niet verboden. Toch zijn er veel gemeentes die zo’n verbod wel geregeld hebben via de Algemene Plaatselijke Verordening. Dat wil het college van B&W in Utrecht nu ook gaan doen.

Binnenkort wordt er een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd. Dit verbod moet volgens de burgemeester gebruikt worden voor de groep overlastgevers in de binnenstad, en niet voor mensen die een pilletje gebruiken op een evenement. Er zijn in Utrecht ook plekken waar harddrugsverslaafden terecht kunnen om binnen drugs te gebruiken, zoals De Stek.