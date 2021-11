Utrecht wil miljarden voor aanleg van metrolijn: ‘De Merwedelijn had er eigenlijk al moeten zijn’

Utrecht heeft naar eigen zeggen 4 tot 5 miljard euro nodig voor investeringen in het openbaar vervoer. De aanleg van de Merwedelijn, de Waterlinielijn, een combistation bij Lunetten-Koningsweg en een verbetering van de verbindingen in het centrum zijn onderdeel van de plannen. Die investeringen in het openbaar vervoer zijn volgens de gemeente nodig om de bouw van tienduizenden woningen in onder meer de Merwedekanaalzone mogelijk te maken.

Het geld is onder andere nodig voor de aanleg van de Merwedelijn tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein Centrum. De metrotramlijn, die deels ondergronds gaat lopen, moet bij Utrecht Centraal ook aansluiten op een mogelijke metro door de binnenstad, die onder de route van de huidige busbaan tussen Vredenburg, Janskerkhof en de Biltstraat zou kunnen komen. Een ondergrondse verbinding draagt volgens de provincie en gemeente bij aan bereikbaarheid, leefbaarheid en levert meer ruimte voor voetgangers en fietsers op.

“We redden het niet meer met bussen”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk. “Er is veel meer nodig om Utrecht bereikbaar te houden en de woningen te kunnen bouwen waar in deze populaire regio zo’n behoefte aan is. We kunnen een grote bijdrage leveren aan het oplossen van het landelijke woningtekort, maar dan is er wel steun van het Rijk nodig om deze woningen bereikbaar te maken. De regio kan dit niet volledig zelf financieren. De urgentie is hoog; we willen zo snel mogelijk beginnen. De Merwedelijn had er eigenlijk al moeten zijn.”

50.000 reizigers

De gemeente schat dat de Merwedelijn dagelijks 50.000 reizigers zal trekken. Dat is twee keer zoveel als de Uithoflijn en de lijn tussen Utrecht en Nieuwegein/IJsselstein bij elkaar. Doordat de lijn deels onder de grond rijdt, is de reistijd een stuk korter. Trams op het traject moeten elke twee tot drie minuten gaan rijden en de verbinding tussen centrum Nieuwegein en Utrecht Centraal wordt acht minuten sneller dan de huidige tramlijn.

Volgens gedeputeerde Arne Schaddelee is de Merwedelijn niet alleen belangrijk voor de stad Utrecht, maar ook voor de regio. “De Merwedelijn is een eerste stap van de ov-schaalsprong waarmee we nieuwe geplande woningbouw in gebieden als de Merwedekanaalzone, A12-zone en het centrum van Nieuwegein op een duurzame manier bereikbaar maken. Maar er is veel meer nodig aan ov in de metropoolregio Utrecht. […]”, vindt Schaddelee.

Papendorplijn

In het onderzoek is ook nog de Papendorplijn opgenomen, die loopt van Utrecht Centraal via het 5 Meiplein in Kanaleneiland naar P+R Papendorp. Verder moet gekeken worden naar het versnellen van de buslijnen tussen P+R Westraven en Utrecht Science Park over de Waterlinieweg en het vergroten van het aantal ritten van de Uithoflijn.

Voor de plannen is in totaal zo’n 4 tot 5 miljard euro nodig en dat geld moet voor een groot deel door het Rijk beschikbaar worden gesteld. De regio roept Den Haag op om geld bij te dragen en is nu met het Rijk in gesprek over de plannen.