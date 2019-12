Utrecht wil nieuw zwembad in Máximapark

De komst van een nieuw zwembad in Utrecht is een stap dichterbij gekomen. De gemeente steunt het plan om een bad van 25 meter met 8 banen te realiseren bij het Máximapark aan het Lint. Wel moet er nog geld beschikbaar komen.

De afgelopen tijd is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de noodzaak en de haalbaarheid voor een extra zwembad in Utrecht. Het plan voor een nieuw zwembad komt onder meer uit de gemeenteraad. Een motie voor nieuw zwemwater werd in 2018 gesteund door D66, PvdA, VVD, CDA en Stadsbelang Utrecht.

Omdat de stad flink groeit is er ruimte voor en behoefte aan een nieuw zwembad. Het onderzoek toont twee opties, een nieuw bad bij het huidige Den Hommel of bij het Máximapark.

Maximapark

De gemeente heeft de voorkeur voor de locatie bij het Máximapark omdat de stad aan de westkant hard groeit en een nieuw bad hier goed aansluit bij andere sportvoorzieningen. Ook is het huidige bad Den Hommel in 2032 afgeschreven. Op dat moment moet er sowieso een nieuw complex komen.

Om een nieuw zwembad te bouwen is er wel een hoop geld nodig. Uit het onderzoek komt een totaalbedrag van ongeveer 15 miljoen euro naar voren. Dit geld is nog niet gereserveerd, dat moet dus nog wel gebeuren. Overigens is een nieuw bad bij Den Hommel 4 miljoen euro goedkoper. De gemeente laat echter weten dat een zwembad bij het Máximapark gewenster is.

Geld

Wethouder Maarten van Ooijen schrijft op Twitter: “Met de groei van de stad is behoefte aan een extra zwembad (8 banen in 2025). Mits er de komende jaren financiële middelen beschikbaar komen, zal het college dit extra zwembad realiseren aan de West-kant van de stad, bij het Maximapark.”

Als het aan fractievoorzitter van de VVD, Dimitri Gilissen, ligt kan de schop snel de grond in: “Wij maken ons al langer hard voor een extra zwembad in Utrecht. De locatie bij het Maximapark is wat de VVD betreft ook prima; goed te bereiken en de stad groeit aan die kant.”

Over het geld dat nog beschikbaar moet komen zegt Gilissen: “Dat is typisch het college, wel het voornemen maar nog niet weten waar het geld vandaan moet komen. Wij kunnen wel suggesties doen.” Overigens wil de VVD’er ook nog verder kijken: “Mogelijk is er ook buitenzwemwater mogelijk, of een 50 meter bad.”