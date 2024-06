Utrecht wil sportpark Wesley Sneijder behouden voor voetbal nu DHSC stopt

De gemeente Utrecht wil dat er gevoetbald blijft worden op sportpark Wesley Sneijder, nu bekend is geworden dat DHSC stopt. Omdat het vinden van een nieuwe club waarschijnlijk tijd kost, wordt ook gekeken naar een tijdelijke invulling voor de velden in Ondiep.

Eerder deze maand maakte de Dos Holland Stichtse Boys Combinatie (DHSC) bekend ermee te stoppen. “Gezien de nijpende – financiële – situatie van DHSC heeft het bestuur hiertoe moeten besluiten”, is te lezen op de website van de Utrechtse voetbalvereniging.

De gemeente schrijft dat de ‘financiële en bestuurlijke problemen’ van DHSC zó groot zijn dat er geen toekomst meer is voor de club. “Daarmee verdwijnt helaas een stukje Utrechtse voetbalgeschiedenis van de voetbalverenigingen Dos Holland en Stichtse Boys.”

Tijd

Nu de club stopt is er ook geen invulling meer voor het sportpark aan de Thorbeckelaan. De gemeente wil dat er gevoetbald blijft worden op de velden en gaat de komende tijd in gesprek met andere verenigingen.

Omdat de afwikkeling van DHSC en het vinden van een nieuwe gebruiker enige tijd kost, zal er waarschijnlijk nog geen nieuwe club zijn gevonden voor de start van het nieuwe seizoen. “Met SportUtrecht en andere maatschappelijk partners gaan we in gesprek over de mogelijkheden voor een (tijdelijk) sport- en beweegaanbod op het sportpark”, schrijft het college.