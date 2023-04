Utrecht wil voor de eerste keer een burgerberaad organiseren: over de jaarwisseling

Het college van burgemeester en wethouders wil een burgerberaad organiseren over hoe de jaarwisseling in Utrecht in 2024/2025 gevierd moet worden. Het advies van een burgerberaad wordt in principe overgenomen door het college, wat betekent dat inwoners een grote stem krijgen in hoe de jaarwisseling straks gevierd gaat worden.

Het burgerberaad is nieuw in Utrecht en de gemeenteraad moet nog instemmen met het voorstel voor dit beraad. Bij een burgerberaad wordt door een groep Utrechters een zwaarwegend advies uitgebracht dat in principe wordt overgenomen door het college. Het stadsbestuur kan alleen afwijken van het voorstel als daar zwaarwegende argumenten voor zijn. Dat kan bijvoorbeeld als een voorstel financieel, praktisch of juridisch niet haalbaar is.

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel voor zo’n burgerberaad, dan is Utrecht de eerste grote stad van Nederland die dit middel gebruikt om inwoners mee te laten beslissen over de jaarwisseling.

Wie komen er in het burgerberaad?

Het burgerberaad gaat bestaan uit honderd Utrechters die samen een goede afspiegeling zijn van de stad. “Dat is een grote uitdaging”, benadrukt de gemeente. De honderd Utrechters die in het burgerberaad komen, worden geselecteerd via loting en krijgen een vergoeding. De gemeente biedt ook kinderopvang en tolken aan, zodat het proces ‘zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk’ is.

Het burgerberaad gaat onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider in gesprek over het onderwerp. Alle aanwezigen kunnen dan hun mening laten horen over een kwestie waar de politiek zelf niet uitkomt.

Vaker organiseren

“Lokale democratie is meer dan één keer in de vier jaar stemmen, dit is een grote stap in een nieuwe richting. We willen Utrechters namelijk beter betrekken bij actuele en maatschappelijk relevante vraagstukken”, zegt wethouder Eva Oosters. “We zien het burgerberaad als een mooi instrument om de lokale democratie te versterken.” Het college wil de komende jaren dan ook vaker burgerberaden organiseren. “Het is ook een goede manier om juist mensen te bereiken die niet vanzelf bij inspraakavonden te vinden zijn”, aldus Oosters.

In het buitenland worden burgerberaden al langere tijd gebruikt bij het oplossen van maatschappelijke thema’s. In Ierland zijn bijvoorbeeld burgerberaden georganiseerd over de abortuswetgeving en het klimaatbeleid.

De Utrechtse gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het voorstel om het burgerberaad in Utrecht te introduceren. Als de raad ermee instemt, wordt in het najaar van dit jaar gestart met het eerste burgerberaad.