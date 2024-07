Utrecht wordt steeds autoluwer, maar stad moet wel bereikbaar blijven voor minder mobiele mensen

Utrecht wordt steeds autoluwer en de gemeente probeert het gebruik van de auto te ontmoedigen, maar tegelijkertijd moet de stad wel bereikbaar blijven voor mensen die slecht ter been zijn. Er komt daarom nieuw beleid rondom de gehandicaptenparkeerplaatsen.

Het huidige beleid stamt uit 1999 en daarin staat alleen dat het aandeel gehandicaptenparkeerplaatsen in een betaald parkeergebied minimaal 2 procent moet zijn, en dat automobilisten maximaal drie uur gebruik mogen maken van zo’n plek. De overige gehandicaptenparkeerplaatsen in de stad werden vooral op verzoek van bewoners aangelegd.

“De ontwikkelingen in de stad, zoals het creëren van autoluwe gebieden en opheffen van parkeerplaatsen, vragen om een meer proactieve aanpak en daarvoor is het nodig om de richtlijn aan te scherpen”, schrijft het college. Ook blijkt, met name in de binnenstad, dat de tijdslimiet van drie uur te beperkt is.

Nieuwe richtlijnen

In de nieuwe richtlijnen is te lezen dat er bij iedere publiek toegankelijke voorziening zonder eigen parkeerterrein, zoals een buurtcentrum, theater of museum, minimaal twee gehandicaptenparkeerplaatsen moeten zijn. Ook wordt de parkeerduur van drie uur geschrapt, tenzij het, zoals het college het omschrijft, ‘past bij de omliggende voorzieningen’.

Het minimum van 2 procent gehandicaptenparkeerplaatsen in een betaald parkeergebied wordt met 2 tot 5 procent iets opgekrikt en de voorwaarden voor een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats zijn verruimd. Straks komen mensen bijvoorbeeld in aanmerking als ze honderd meter kunnen lopen, terwijl dat nu vijftig is.

Maatwerk

Het college benadrukt dat de aanleg van gehandicaptenparkeerplaatsen in sommige gevallen ook maatwerk is. “We blijven rekening houden met de aard van de beperking en de behoeften van de aanvrager. We hebben in de beleidsregel opgenomen dat we ook maatwerk toepassen als er bijvoorbeeld geen parkeerplaatsen zijn binnen loopafstand. We kijken dan naar alternatieven mogelijkheden.”

In de binnenstad zijn de nieuwe richtlijnen al toegepast. “We werken deze aanpak voor het verbeteren van het aanbod algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in de binnenstad verder uit en gaan daarna aan de slag met de rest van de stad.”