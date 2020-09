Utrechter (65) hoort acht jaar cel eisen voor doden echtgenote op zeilschip in Colombia

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag acht jaar celstraf geëist tegen een 65-jarige Utrechter. De man wordt ervan verdacht dat hij in 2015 zijn 54-jarige echtgenote om het leven heeft gebracht op hun zeilschip voor de kust van een Colombiaans Rosario-eiland.

De verdachte verklaart dat zijn vrouw is gedood door piraten die hun zeilschip Lazy Duck overvielen. Het Openbaar Ministerie vindt dat scenario niet aannemelijk. Volgens de officier ontbreekt een overtuigend motief, maar hij vindt dat, gekeken naar feiten ‘technisch tot een bewezenverklaring gekomen kan worden’.

De officier twijfelt sterk aan het scenario dat de verdachte schetst. De officier wijst erop dat alleen van de verdachte is vastgesteld dat hij op het zeilschip was ten tijde van het overlijden van zijn vrouw. De aanwezigheid van derden is namelijk nooit vastgesteld. Volgens het OM kon de verdachte de moord in scène zetten, door zelf kastjes open te zetten en rommel te maken op het zeilschip.

Kostbare goederen

Het OM vindt het opvallend dat er veel kostbare goederen op de boot zijn blijven liggen, zoals een laptop, terwijl overvallers die waarschijnlijk toch mee zouden nemen. Ook de ligging van de boot valt volgens de officier op. Die lag in een drukke baai, op 150 meter afstand van huizen en een hotel met ook de kustwacht in de buurt. Het OM vraagt zich of hoe overvallers daar ongemerkt aan boord konden komen. Ook de vraag waarom de piraten de vrouw doodden en de man lieten leven blijft voor de officier van justitie onbeantwoord.

Tot slot houdt het OM er rekening meer dat de verdacht zijn sporen heeft geprobeerd te wissen. Er zijn doekjes met bloed en een polo van de verdachte met bloed van het slachtoffer op de boot gevonden. De officier sluit niet uit dat de verdachte zijn vrouw in een opwelling heeft gewurgd en daarna geprobeerd heeft haar te redden. Toen dat niet lukte, heeft hij wellicht het scenario van piraten bedacht. Hierbij past volgens het OM een veroordeling voor doodslag.

Niet voldoende

Het door de verdachte gestelde alternatieve scenario is voor het OM dus niet voldoende. “Als uw rechtbank het niet aannemelijk genoeg acht dat er piraten aan boord zijn geweest, dan kunt u deze verklaring terzijde schuiven. Dan kan, sterker nog, móet een veroordeling volgen”, zei de officier. “Er zijn twee smaken: er waren piraten of ze waren er niet. Als ze er niet waren, heeft de verdachte geen enkele andere reden gehad om te liegen dan om zijn eigen daden te verbergen.”

De inhoudelijke behandeling van de zaak gaat vrijdag verder. De zaak is ook dan te bekijken via een livestream van de rechtbank.