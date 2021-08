Utrechter had nog 800 jaar oud zwaard in huis liggen: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zeer blij met vondst

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft een bijzonder zwaard gekregen. Een inwoner van Vleuten – De Meern had het oude wapen al een tijdje thuis liggen, en besloot deze week om toch maar eens de RCE te bellen. Het zwaard blijkt zo’n 800 jaar oud te zijn.

Het zwaard van 1.10 meter lang is volgens de RCE nog puntgaaf. Dinsdag werd de RCE gebeld door een inwoner van Utrecht, hij gaf aan een oud zwaard te hebben liggen. De melder had het wapen eerder gekregen van een kennis, die had het gevonden.

Deskundigen van de RCE gingen een kijkje nemen en zagen al gauw dat het om een zeer oud wapen ging. De Utrechter besloot toen om het zwaard belangeloos af te staan.

Tentoonstellen

Een woordvoerder van de RCE laat weten: “Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Het is deze week allemaal heel snel gegaan, maar we staan eigenlijk pas aan het begin van het proces. We gaan nu onderzoeken hoe we het zwaard het beste kunnen conserveren. Daarna gaan we kijken waar we het zwaard kunnen tentoonstellen, want het doel is natuurlijk dat zo veel mogelijk mensen het kunnen zien.”

Het zwaard is zo’n 800 jaar oud en mogelijk van wapensmid Gicelin. Het zwaard wordt nog onderzocht, want er lijken houtresten van de handgreep en schede bewaard te zijn. Het bijzondere is verder dat het ijzer nog in zo’n goeie conditie is, met weinig corrosie. En de punt zit er nog aan.