‘Utrechter of Utrechtenaar? Flikker op met dat onderscheid’

HEY UTRECHTENAAR! 🖐🏽Natuurlijk weet je inmiddels het verschil tussen een Utrechter en een Utrechtenaar. Oh wacht: dat is er niet! Tijdens de sodomietenjacht in 1730 is het woord Utrechtenaar omgevormd als scheldwoord voor 'homo'. Als het aan ons ligt, is dit geen scheldwoord meer: iedereen is een Utrechtenaar. 💪🏾 In 2019 riepen wij de eerste editie van het UTRECHTENAAR-shirt in het leven. TIJD VOOR EEN TWEEDE DROP én een gratis poster! 🥳 Bestel jouw UTRECHTENAAR-shirt voor slechts 25,- via de @katoenclub en flaneer net als wij als echte trotse Utrechtenaar door ons stadsie (en daarbuiten). Een deel van de opbrengst gaat weer naar de Utrechtse Queercommunity. Download gratis de UTRECHTENAAR-poster op www.thirty030.nl/utrechtenaar of scoor er een bij een ophaalpunt zoals Swaak of de VVV-winkel. Help deze geuzennaam weer terug te claimen! 🙌🏼 Heb je een shirt e/o poster bemachtigd? Tag ons in je foto, vinden we leuk! ☺️ Foto door @merelzwarts