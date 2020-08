Utrechter Steven Spaapen afgelopen weekend overleden

Utrechter Steven Spaapen is afgelopen weekend overleden. Hij is in de stad vooral bekend van de straat.

Het nieuws over het overlijden van Spaapen werd maandag bekendgemaakt door Straatnieuws Utrecht. In 2019 zocht DUIC hem op. We spraken toentertijd onder andere over zijn dagboek waarin feit en fictie door elkaar heen liepen.

Spaapen kwam rond 2001 aan in Utrecht. Hij was toen dakloos en verslaafde aan de heroïne. “Ik denk nog vaak terug aan die tijd. Ik wilde hier een nieuw leven gaan beginnen maar dat is natuurlijk niet makkelijk. Ik had geen woning, sliep op straat en was verslaafd aan de drugs”, zei hij toentertijd.

Spaapen heeft sinds hij in Utrecht is aangekomen veel geschreven. Dit deed hij onder andere voor de Zelfkrant en Straatnieuws. Uiteindelijk is er ook een boek van zijn hand verschenen. Het Dagboek van Steven is in 2019 gepubliceerd.