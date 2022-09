Utrechters demonstreren op Domplein tegen ‘schrijnende’ situatie in Ter Apel

Een paar honderd mensen demonstreerden zaterdagmiddag op het Domplein in Utrecht tegen het Nederlandse asielbeleid. De organisatie van het protest ‘#Wijmakenplek’ wil dat de opvang van vluchtelingen op korte termijn wordt aangepakt.

De aanleiding voor de demonstratie is volgens de organisatie het ‘falend’ asielsysteem, de ‘asieldeal’ en de ‘schrijnende’ situatie in Ter Apel. Dit aanmeldcentrum voor asielzoekers zit al lange tijd vol. Eerder zijn er al in de gemeente Utrecht mensen uit het centrum opgevangen om de situatie daar iets te verlichten.

Uitgedaagd

De organisatie van #Wijmakenplek vindt echter dat Utrecht meer moet doen. Tijdens de demonstratie op het Domplein wordt het college onder meer uitgedaagd betere opvangplekken te creëren voor met name kwetsbare groepen. Daarnaast wordt de gemeente opgeroepen het landelijk debat te leiden.

Tekst loopt door onder afbeelding

“De Gemeente Utrecht moet een duidelijk standpunt nemen in het landelijke debat. Als mensenrechtenstad hebben we de verplichting een duidelijk politiek signaal af te geven aan Den Haag”, is te lezen in een persbericht.

Gezinshereniging

Het derde punt waartoe de gemeente wordt opgeroepen is op te staan tegen het beperken van gezinshereniging. Daarnaast vraagt de organisatie om eisen te stellen aan het COA. “De Gemeente Utrecht moet haar positie gebruiken om aan het COA minimale eisen te stellen voor de opvang van vluchtelingen: leefgeld, kunnen koken, activiteiten en privacy. Beter nog is de opvang volledig in eigen hand te nemen.”

Tot slot roept de organisatie op het criminaliseren van asielzoekers te stoppen. “Door de eenzijdige framing van partijen als de VVD en het CDA worden asielzoekers op verschillende plekken inmiddels van hun bewegingsvrijheid beroofd. Utrecht kan het eerlijke verhaal uitdragen.”