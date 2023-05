Utrechters kunnen meedenken over de toekomst van het openbaar vervoer in de stad. U Ned, een samenwerking van overheden, nodigt inwoners uit om mee te denken over de toekomst van het openbaar vervoer in Utrecht. Doel daarvan is om het openbaar vervoer in het zuidwesten en oosten van de stad te verbeteren.

In juni zijn drie informatiebijeenkomsten over het openbaar vervoer en wonen in de regio Utrecht. U Ned onderzoekt hoe het openbaar vervoer verbeterd kan worden en extra woningbouw mogelijk gemaakt kan worden. U Ned wil rond Utrecht Centraal overbelasting voorkomen. Daarnaast willen ze het Utrecht Science Park en nieuwe en bestaande woon-werklocaties in Utrecht beter bereikbaar maken.

Vijf mogelijke maatregelen

In de afgelopen jaren hebben het Rijk, de provincie en gemeenten gekeken naar verschillende maatregelen en gekeken of de maatregelen haalbaar en effectief zouden zijn. Eind vorig jaar werd duidelijk dat er vijf kansrijke maatregelen zijn die verder onderzocht gaan worden.

Allereerst worden de mogelijkheden voor de nieuwe (deels ondergrondse) tramverbinding, de Merwedelijn, onderzocht. Hierdoor moet onder andere het nieuwe woon- en werkgebied A12-zone bereikbaar worden. Doordat de lijn deels ondergronds rijdt, is de reistijd een stuk korter. Trams op het traject moeten elke twee tot drie minuten gaan rijden en de verbinding tussen centrum Nieuwegein en Utrecht Centraal wordt acht minuten sneller dan de huidige tramlijn. Afhankelijk van hoe de mogelijke Merwedelijn er precies uit komt te zien, wordt gekeken of de tramlijn langs Kanaleneiland verlegd kan worden naar Papendorp, in de vorm van de Papendorplijn.

Ook wordt onderzocht of de bestaande tramlijn 22 vaker in de spits kan rijden voor grote groepen reizigers van en naar Utrecht Science Park. Daarnaast wordt gekeken of het mogelijk is om een tweede busbaan op het Utrecht Science Park aan te leggen. De bedoeling hiervan is dat de bussen (en trams) elkaar op de Heidelberglaan minder in de weg zitten.

Verder worden doorstromingsmaatregelen voor de Waterlinieweg onderzocht om te kijken hoe bussen sneller en makkelijker kunnen doorrijden.

Informatiebijeenkomsten

Inwoners en reigers kunnen hun mening geven over het onderzoek. In juni organiseert U Ned informatiebijeenkomsten. Op dinsdag 6 juni is de eerste bijeenkomst bij Vechtclub XL op de Europalaan. De tweede bijeenkomst is op donderdag 15 juni bij Bar Beton op de Pythagoraslaan. Op beide bijeenkomsten zijn mensen tussen 17.00 en 20.00 uur welkom. Dinsdag 13 juni is er een digitale informatieavond tussen 20.00 en 21.00 uur. Aanmelden kan hier tot en met donderdag 8 juni.