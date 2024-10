Utrechters kunnen subsidie krijgen voor activiteiten tijdens jaarwisseling; ‘silent disco of lasergamen in de straat’

De gemeente Utrecht heeft een pot met geld beschikbaar gesteld zodat bewoners activiteiten kunnen organiseren tijdens de jaarwisseling. Het is een van de maatregelen nadat een burgerberaad adviseerde om vuurwerk in de stad te verbieden.

De gemeente vroeg eerder dit jaar advies aan een groep van 100 gelote inwoners van Utrecht. Dit zogenoemde burgerberaad adviseerde de gemeente om te starten met een nieuwe oud en nieuw-traditie in Utrecht. Een nieuwe traditie zonder vuurwerk op straat.

Het burgerberaad adviseerde ook om de band tussen de Utrechters en het gevoel van samen zijn te vergroten. Daarom ondersteunt de gemeente met geld bewoners die zelf iets willen organiseren in en voor hun buurt. Denk aan een silent disco of lasergamen in de straat, een sportcompetitie voor jong en oud, of een sfeervol nieuwjaarsontbijt.

Utrechters die een activiteit willen organiseren kunnen subsidie aanvragen via www.utrecht.nl/subsidiejaarwisseling. Per activiteit is er maximaal 35.000 euro beschikbaar. De gemeente schrijft verder dat de subsidie niet bedoeld is om vuurwerk te kopen.

Wethouder Eva Oosters: “Met deze subsidie volgen we het advies van het Utrechtse burgerberaad. We werken aan nieuwe tradities tijdens de jaarwisseling, zonder vuurwerk en met meer buurtgerichte activiteiten. We willen dat de jaarwisseling in Utrecht bekend komt te staan om de vele lokale evenementen, georganiseerd door en voor de buurtbewoners, met steun van de gemeente.”