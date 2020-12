Utrechts bedrijf haalt 500.000 euro op om afval te kunnen redden

Het Utrechtse bedrijf De Clique heeft een investering van 500.000 euro gekregen om zo nog meer afval te kunnen redden. Althans afval, De Clique ziet koffiedik en voedselresten juist als grondstoffen voor zeep, thee, bier, brood, oesterzwamproducten, diervoeding en compost.

Door Utrechtse horeca en supermarkten wordt dagelijks veel eten weggegooid. De Clique haalt koffiedik, snij- en voedselresten op. De Clique is gestart in Utrecht en inmiddels zijn er meer dan 60 klanten waar de zogenoemde biostromen en verpakkingen worden opgehaald, waaronder bij Hoog Catharijne, TivoliVredenburg en Universiteit Utrecht.

Het bedrijf wil voorkomen dat deze resten bij het afval terechtkomen, waarna deze worden vernietigd in verbrandingsovens. Daarmee gaat ook de potentie verloren om de resten te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten.

De Clique maakt van de grondstoffen eigen producten, of laat die maken door partners. Producten zoals zeep, thee, bier, brood, oesterzwamproducten, diervoeding en compost zijn het eindresultaat. Een deel van producten wordt weer verkocht aan haar klanten, waarmee de kringloop wordt gesloten.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Half miljoen euro investering

De Utrechtse onderneming doet dit al sinds 2019, maar heeft nu 500.000 euro aan investeringen opgehaald. Bijzonder is dat het geld wordt gebruikt op basis van Steward Ownership. Dit is een speciaal bedrijfsmodel waarbij de onderneming als het ware van ‘zichzelf’ is. Investeerders krijgen geen of heel weinig zeggenschap. Winst kan niet onttrokken worden, de missie van het bedrijf staat altijd voorop.

De Clique is opgericht door sociaal ondernemers Anja Cheriakova en Bas van Abel. Anja​: “Met deze investering en het vertrouwen in onze business laten we zien dat we in deze tijd niet een ‘nice to have’ zijn, maar een ‘need to have’. We bieden met onze service een oplossing voor een essentieel probleem, wat niet alleen door duurzame koplopers wordt herkend.”

Bas haakt daarop in: “We kunnen met deze investering de grondstoffenservice voor bedrijven verder opschalen. Verder wordt het geld gebruikt voor een eigen oesterzwamkwekerij en nieuwe grotere composteerinstallatie op de hub.”