Utrechts college voorstander van landelijk vuurwerkverbod; Niet alleen lokale maatregelen

Het Utrechtse college van burgemeester en wethouders staat sympathiek tegenover een totaalverbod op consumentenvuurwerk, maar wil een landelijk verbod en niet enkel lokale maatregelen.

Het college reageert op een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren en GroenLinks. Deze partijen pleitten eind maart voor een lokaal verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. De partijen willen dat de gemeente lokale maatregelen neemt zolang het kabinet geen landelijk verbod op consumentenvuurwerk afkondigt. Hulpverleners moeten zo beter worden beschermd en de overlast voor mensen en dieren wordt beperkt, staat in het voorstel.

Het college zegt sympathiek te staan tegenover het voorstel. “Na een onrustig verlopen jaarwisseling met veel incidenten waarbij vuurwerk een rol speelde, is in Utrecht de roep groot om vanuit de gemeente stevig in te zetten op het terugdringen van het aantal incidenten. Een geheel of gedeeltelijk vuurwerkverbod kan daarbij helpen”, staat in een brief aan de gemeenteraad.

Landelijk verbod

Alleen een lokaal vuurwerkverbod ziet het college echter niet zitten. Een eenduidig landelijk verbod zou meer duidelijkheid bieden. Ook is het college bang dat een lokaal verbod leidt tot een ‘waterbedeffect’, waarbij mensen naar een van de buurtgemeenten trekken omdat daar geen vuurwerkverbod geldt. “We zien kansen wanneer het een landelijk verbod betreft, maar hebben onze bedenkingen bij een lokaal verbod.”

De gemeente Utrecht kreeg afgelopen jaarwisseling 3184 meldingen van vuurwerkoverlast. Ook was er voor bijna 200.000 euro schade in de openbare ruimte. De politie hield 38 mensen aan, waarvan 25 verdachten minderjarig waren.