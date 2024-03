Utrechts college wil advies van burgerberaad over vuurwerkverbod overnemen

Als het aan het Utrechts college van burgemeester en wethouders (B&W) ligt, worden de adviezen van het burgerberaad over de jaarwisseling overgenomen. De adviezen blijken ‘juridisch, praktisch en financieel’ uitvoerbaar te zijn en dus stelt het college aan de gemeenteraad voor om de adviezen over te nemen en uit te voeren.

Het burgerberaad, een groep van 87 Utrechters, kwam afgelopen maanden een aantal keer bij elkaar om te praten over hoe de jaarwisseling in Utrecht er in de toekomst uit moet zien. Het burgerberaad kwam begin deze maand met een advies. Een ruime meerderheid bleek voor een lokaal afsteekverbod en de gemeente werd dan ook geadviseerd om vuurwerk te verbieden. In plaats daarvan moeten er laagdrempelige evenementen voor bewoners worden georganiseerd, zoals aftelmomenten en het uitlichten van gebouwen.

‘Niet handhaafbaar’

Nadat het advies van het burgerberaad bekend was, kon het college van B&W aan de slag. Het college bevestigt nu dat de adviezen “juridisch, praktisch en financieel uitvoerbaar zijn”. Het college wijst er wel op dat een vuurwerkverbod niet handhaafbaar is, vanwege “de beperkte capaciteit bij de handhavers”. Het lokale verbod moet gezien worden als een signaal naar bewoners en de landelijke politiek. “Pas als er een landelijk vuurwerkverbod is, kan er goed op gehandhaafd worden.”

Het lokale vuurwerkverbod wordt wel vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Voor de uitvoering trekt de gemeente 1,3 miljoen euro uit. “De adviezen zijn niet in detail doorgerekend en het kan zijn dat er onvoldoende budget is voor de uitvoering van alle adviezen. In dat geval kan de gemeente niet alle adviezen uitvoeren. Het burgerberaad heeft een prioritering aangegeven bij de adviezen. Die prioritering is leidend daarbij.”

Definitief besluit

De gemeenteraad mag nu beslissen over de adviezen van het burgerberaad. De verwachting is dat de raad in april het definitieve besluit neemt. Daarna gaat de gemeente beginnen met de uitvoering van de adviezen voor de komende jaarwisseling.