Utrechtsch Studenten Corps presenteert verbeterplan en zoekt nog naar de kernwaarden van de vereniging

Het Utrechtsch Studenten Corps (USC) heeft vanwege de ophef die eerder dit jaar ontstond naar aanleiding van de ‘grietenpresentatie’ een verbeterplan gepresenteerd. In dat plan staan zeven thema’s beschreven waarmee het bestuur de cultuur binnen de vereniging hoopt te veranderen.

“Het USC wil een omgeving zijn waar respectvolle omgangsvormen vanzelfsprekend zijn, zowel binnen de muren van onze sociëteit als in de verenigingshuizen, en zowel bij leden onderling als in relatie tot anderen. De ‘grietenpresentatie’ van 14 maart vormt de aanleiding om, vanuit een grote intrinsieke motivatie, kritisch en breder naar het USC te kijken”, is te lezen op de website van het corps. Het verbeterplan moet ‘zo concreet mogelijk’ een overzicht geven van de belangrijkste punten ‘op het gebied van respectvolle omgangsvormen en sociale veiligheid’.

Het eerste thema is ‘kernwaarden’, maar wat die waarden precies zijn is nog niet bekend. “Samen met onze leden specificeren wij op dit moment de belangrijkste kernwaarden van het USC en het gedrag dat hierbij past.” Punt twee is ‘aanspreken’. “Naast het formuleren van onze kernwaarden en het gedrag dat daarbij past, maken wij een programma waardoor leden ervan doordrongen raken dat elkaar aanspreken op ongewenst gedrag noodzakelijk is.”

Gedragscode

Verder is in het plan te lezen dat het USC door middel van onder meer een ‘huizen-gedragscode’ en enquêtes de sfeer binnen de studentenhuizen wil aanpakken, en ook wil de vereniging de ouderejaarsleden een tweedaagse ‘leiderschapstraining’ aanbieden, “zodat ouderejaars zich bewuster worden van hun verantwoordelijke positie.”

Tot slot zijn er nog de thema’s ‘respectvolle omgangsvormen’, ‘mentaal welzijn’ en ‘kennismakingstijd’. Bij dit laatste staat dat de periode waarin nieuwe leden met elkaar kennismaken ieder jaar al wordt verbeterd, maar dat er dit jaar, ‘meer dan voorheen’, de nadruk wordt gelegd op de nog te formuleren kernwaarden.

Vertrouwen

“Op basis van deze plannen, vertrouwen we er op dit moment op dat de noodzakelijke verbeterprocessen in gang zijn gezet”, zegt Henk Kummeling, rector magnificus van de UU. “Of het daarmee echt lukt om een veilige omgeving voor iedereen te creëren, zal in de praktijk moeten blijken.”

“Het USC is verantwoordelijk voor het verbeterplan en de uitvoering daarvan. Maar als onderwijsinstellingen voelen we ons betrokken bij dit proces. Zo monitoren we hoe het USC de voorgestelde plannen oppakt”, aldus Wilma Scholte op Reimer, voorzitter van het College van Bestuur van de HU

Lees hier het volledige plan van het USC.