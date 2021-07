Utrechtse basisschool OBS Tuindorp per direct dicht vanwege ruim 25 coronabesmettingen

De Utrechtse basisschool OBS Tuindorp heeft vanwege ruim 25 coronabesmettingen op de onderwijsinstelling besloten de deuren te sluiten. Dit betekent dat de 400 leerlingen nog drie dagen thuisonderwijs krijgen.

Volgens een medewerker van de school in Utrecht-Oost zijn vijf leerkrachten besmet en meer dan twintig kinderen. Vorige week donderdag vielen de eerste besmettingen op en in het weekend werden dat er meer. Daarom is besloten om de deuren van de school woensdag te sluiten. Waar de leerlingen en leerkrachten besmet zijn geraakt is niet bekend.

Voor aanvang van het besluit is er overleg geweest met de medezeggenschapsraad, waarin een aantal ouders zitten, en het schoolbestuur. Ook de GGD zou het besluit steunen.

Vakantie

Volgende week begint de zomervakantie. Dit betekent dus dat de 400 leerlingen van OBS Tuindorp nog drie dagen thuisonderwijs krijgen.

Ook gaat de musical en het gezamenlijk afscheid nemen van de kinderen van groep 8 niet door. Of dit op een later moment gaat plaatsvinden wordt nog overlegd.