Utrechtse burgemeester gaat mogelijk meerdere parken sluiten: ‘Cooling down in summer of love’

De burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, gaat mogelijk drie parken in de nachtelijke uren op slot gooien. Er is volgens Dijksma nog steeds te veel overlast van jongeren die laat in de avond en nacht in de parken zijn. Dat zei de burgemeester donderdagavond in de gemeenteraad.

De afgelopen maanden is er veel te doen over de Utrechtse parken. Vorig jaar voerde de gemeente ook de regel in dat het Griftpark, Park Lepelenburg en het Wilhelminapark verboden gebied werden in de avond en nacht. Dit overweegt de burgemeester van Utrecht weer. De reden is de aanhoudende overlast van groepen jongeren.

Aanspreken

Handhavers spreken al langere tijd jongeren aan op hun gedrag, ook probeert de gemeente via andere manieren de overlast tegen te gaan. Maar volgens burgemeester Dijksma raken de middelen op.

“De jongeren hebben een nieuw soort van uitgaan ontdekt. We hadden verwacht dat de druk op de parken zou afnemen als de horeca weer volledig open mocht.” Dat laatste blijkt dus niet het geval te zijn. “Ik baal er zelf ook van”, aldus de burgemeester tegen de gemeenteraad.

Daarom staat ze nu dicht bij het besluit om de parken voor enkele weken af te sluiten, tussen 23.00 en 06.00 uur. Dijksma spreekt van een ‘cooling down in de summer of love’. De mogelijke sluiting kon niet op algehele instemming rekenen. Politieke partij Student & Starter vindt dat de maatregel op dit moment te ingrijpend is en probeerde de burgemeester te overtuigen om nog te wachten met de maatregel.