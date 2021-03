Utrechtse cabaretier en kunstenaar Jeroen van Merwijk (65) overleden

De Utrechtse cabaretier en schrijver Jeroen van Merwijk is woensdagochtend op 65-jarige leeftijd overleden. Van Merwijk leed aan darmkanker en maakte vorig jaar bekend dat hij niet lang meer te leven had. Hij overleed in zijn woonplaats Sainte-Juliette in Frankrijk.

Van Merwijk is vooral bekend geworden als cabaretier, maar afgelopen jaren stortte hij zich ook op het schilderen. Ook is hij bekend van zijn columns, theatervoorstellingen en liedjes, zoals Het Leven is Kut en Positief Lied. Vorig jaar bracht hij nog het boek Kanker voor beginners uit.

Theaterbureau De Mannen maakt zijn overlijden woensdag bekend. “Lennon, Reed, Cohen, Van Merwijk. Of zoals jij het zelf liever (met een knipoog) zei: Van Eyck, Vermeer, Rembrandt, Van Merwijk. Voor ons een groot gemis. Een grote aanwinst voor ieder rijtje. Dag meneer Van Merwijk, dag Jeroen. Het was ons een grote eer.”

Utrechter

Van Merwijk was Utrechter in hart en nieren. Hij werd geboren in Bilthoven en groeide op in Kanaleneiland. Later ging hij voor zijn studie naar Amsterdam en Den Haag, maar hij kwam terug naar Utrecht. “Ik ben teruggekomen naar Utrecht omdat ik me hier het meest thuisvoel. Die Utrechtse humor is geweldig. Dat kalme proaten, met dat lekkere áccent”, vertelde hij in 2017 in een interview met DUIC.

In datzelfde interview vertelde hij wat er nog ontbrak in de stad. “Het Jeroen van Merwijk Museum, een plek voor al mijn kunst, boeken en teksten. […] Waar het moet komen? Op de plek van de Dom, daar komt toch nooit iemand. Het gemeentebestuur zal nu wel denken: ‘stom dat we daar zelf niet aan hebben gedacht.”