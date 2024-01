Utrechtse Dawah-Groep die radicale prediker Hoblos uitnodigde ‘geschrokken en teleurgesteld’  

De Utrechtse Dawah-Groep, die de radicaal islamitische spreker Mohamed Hoblos uitnodigde, zegt ‘geschrokken en teleurgesteld’ te zijn over de ‘negatieve situatie’ waarin zij terecht is gekomen. De afgelopen dagen was er ophef over de komst van de prediker naar de Jaarbeurs en werd hem de toegang tot het Schengen-gebied ontzegd. Door de ontstane situatie komt de bijdrage van Hoblos geheel te vervallen, laat de Dawah-Groep aan DUIC weten. Het evenement, waarbij ook andere sprekers op het programma staan, gaat overigens wel door.

Volgens Dawah-Groep is Hoblos een islamitische prediker met een grote populariteit binnen de islamitische gemeenschap in het Westen. Een beeld dat kan kloppen, want de organisatie verkocht in 48 uur maar liefst 7000 kaartjes van het inmiddels uitverkochte evenement.

Dawah-Groep had Hoblos gevraagd “tijdens het event een motiverende lezing te geven over het doel van het leven, hoe een goede moslim te zijn voor je naasten en hoe een aanwinst te zijn voor de maatschappij”. Dawah-Groep heeft naar eigen zeggen dan ook een ander beeld van Hoblos dan het beeld dat nu in de media naar voren komt.

Telegraaf

In de media is Hoblos met name bekend om zijn radicale uitspraken. Zo lezen we in een artikel in de Telegraaf over de komst van Hoblos naar Utrecht dat Hoblos de aanval op Israël op 7 oktober geweldig noemt. In 2018 kwam Hoblos ook in opspraak toen hij riep dat voor Allah kinderverkrachters, terroristen en moordenaars minder erg zijn dan mensen die een keer een van de vijf gebeden overslaan. Ook zet de prediker in zijn betogen aan tot vijandschap tegen de westerse wereld, zo staat in het nieuwsbericht.

Hoblos staat bekend als salafist. Het salafisme is een verzamelterm voor fundamentalistische stromingen die streven naar wat zij de ‘zuivere islam’ noemen. De stroming wordt door veiligheidsdiensten gevaarlijk geacht. De AIVD meldt op haar website: “Hoewel zeker niet alle salafisten een gevaar vormen voor de democratische rechtsorde, maakt de AIVD zich zorgen om de antidemocratische, polariserende en onverdraagzame boodschap die door een aantal van hen verspreid wordt. Ook kan salafisme een voedingsbodem vormen voor radicalisering naar gewelddadig jihadisme.”

Raadsvragen

De Utrechtse raadsfracties van VVD, ChristenUnie, Horizon, Utrecht Solidair, UtrechtNu! en het CDA hebben vragen gesteld aan het college van B&W. De fracties stellen dat “de genoemde uitspraken van Hoblos rechtstreeks ingaan tegen onze democratisch waarden en rechtsorde en daarmee verwerpelijk zijn”.

De fracties willen weten welke risico’s het evenement opleveren en of de burgemeester heeft nagedacht de bijeenkomst te verbieden of te beperken. Dit onder andere met het oog op het verhoogde terreurdreigingsniveau en het tegengaan van radicalisering en extremisme. Een woordvoerder laat weten dat B&W zo snel mogelijk met een reactie komt, aangezien het zaterdag al plaatsvindt.

Niet voor het eerst

Overigens is de Dawah Groep niet voor het eerst in het nieuws met de komst van een omstreden prediker. In 2016 nodigde de organisatie de omstreden salafistische Britse islamgeleerde Haitham al-Haddad uit. Ook de komst van Al-Haddad leidde tot ophef. Het Utrechtse zalencentrum, waar de bijeenkomst zou plaatsvinden, trok zich terug, waardoor het evenement uiteindelijk naar Almere verplaatst is.